Fedez vs Luis Sal: la battaglia legale per il podcast “Muschio Selvaggio” - Occhioche.it

La decisione del tribunale di Milano

Il tribunale di Milano ha emesso una sentenza che ha stabilito la proprietà del podcast “Muschio Selvaggio” a favore di Luis Sal, co-fondatore del programma insieme a Fedez. La decisione ha fatto seguito a un contenzioso legale tra i due ex amici, culminato con il ricorso presentato da Luis Sal per il sequestro delle quote di Doom s.r.l., la società madre di Fedez. L’avvocato Nicolò Ferrarini ha agito per conto della Luisolve s.r.l., società di Luis Sal, ottenendo l’esclusività nella gestione del podcast.

La clausola della “roulette russa” e le conseguenze per **Fedez

La sentenza ha sollevato questioni sul funzionamento della clausola statutaria della “roulette russa”, presente nello statuto della Muschio Selvaggio s.r.l. Questa clausola, di origine americana e inglese, prevede che in caso di impasse nella società, uno dei soci possa fare un’offerta per acquistare le azioni dell’altro socio. Se quest’ultimo rifiuta, è obbligato a vendere le proprie quote. La scelta di Luis Sal di rifiutare l’offerta di Fedez ha condotto quest’ultimo a dover cedere le sue azioni e a ritirarsi dalla gestione del podcast, in conformità con le regole statutarie.

Il conflitto tra *Fedez e Luis Sal e le polemiche*

La rottura tra Fedez e Luis Sal è avvenuta in seguito alla decisione di quest’ultimo di abbandonare improvvisamente il podcast, sostituito da Mr. Marra accanto a Fedez. Le tensioni tra i due si sono acuite quando Fedez ha accusato Luis Sal di aver interrotto i pagamenti agli dipendenti e di avere debiti nei suoi confronti. La situazione è degenerata in polemiche pubbliche, con Fedez che ha rimproverato l’ex amico di aver fondato una società insieme a lui poco prima di lasciarla e di chiedere successivamente una somma considerevole. Luis Sal ha quindi deciso di agire legalmente per garantirsi la proprietà delle azioni di Fedez e il controllo esclusivo del podcast.