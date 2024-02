Ferilli a Domenica In: ora e reazione di Mara Venier

Sabrina Ferilli a Domenica In: Il Ritorno in Rai dopo 13 Anni

Sabrina Ferilli ha fatto il suo ritorno in Rai come ospite speciale a Domenica In il 18 febbraio 2024. L’attrice romana è apparsa nello show condotto da Mara Venier per presentare la nuova fiction “Gloria”, in onda a partire dal 19 febbraio, di cui è la protagonista. Questa partecipazione segna il suo ritorno sul network pubblico dopo un’assenza di 13 anni come interprete. Durante la sua presenza nello show, sono emerse alcune curiosità interessanti legate all’ospitata.

Uno dei momenti salienti è stato un improvviso fuori programma che ha visto Mara Venier interrompere brevemente l’intervista con Sabrina Ferilli per richiedere silenzio a causa di disturbi provenienti dal pubblico o dai collaboratori non visibili alle telecamere. Dopo aver ottenuto la calma necessaria, l’intervista è proseguita regolarmente.

“Silenzio, per cortesia, ve lo chiedo per favore”

L’Orario dell’Ospitata di Sabrina Ferilli: Una Scelta o una Coincidenza?

Sabrina Ferilli è apparsa a Domenica In poco dopo le 16:30, sollevando interrogativi sul timing scelto per la sua presenza nello show. Questo orario potrebbe essere stato selezionato strategicamente per non entrare in competizione diretta con un altro popolare programma televisivo, “Amici” condotto da Maria De Filippi, in onda fino alle 16:30. Alcuni spettatori ipotizzano che questa decisione possa essere stata un segno di rispetto verso l’amica e collega Maria De Filippi, con cui Sabrina Ferilli condivide non solo una lunga collaborazione professionale in programmi come “Tu si que vales”, ma anche un legame di amicizia profonda al di fuori delle telecamere.

Mara Venier: La Stoccata Contro le Critiche sul Presunto Caso Censura

Durante la puntata di Domenica In, in un momento dedicato all’ospitata di Gigliola Cinquetti, Mara Venier ha colto l’occasione per rispondere alle critiche ricevute in seguito all’accusa di aver censurato Dargen D’Amico la settimana precedente. Questa presa di posizione ha generato reazioni contrastanti tra il pubblico televisivo, con diversi spettatori che hanno espresso disaccordo riguardo alla scelta della conduttrice veneziana. Su piattaforme social come Twitter, sono emerse numerose critiche nei confronti di Mara Venier per la gestione del presunto caso di censura.

