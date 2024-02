Ferragni: 3 riunioni su 17 come consigliera Tod’s

Chiara Ferragni, la consigliera di Tod’s con un record di assenze

Chiara Ferragni, l’influencer cremonese e imprenditrice di successo, è stata nominata consigliera di amministrazione di Tod’s il 21 aprile 2021. Tuttavia, secondo i documenti aziendali, sembra che abbia avuto un tasso di assenteismo molto elevato durante i suoi primi due anni in carica. Infatti, su un totale di 17 riunioni del consiglio di amministrazione, Ferragni ha partecipato solo a tre, il che corrisponde a un tasso di assenteismo dell’82,4%.

Un record tra le società quotate

La presenza di Ferragni nel consiglio di amministrazione di Tod’s ha suscitato grande interesse e ha portato a un significativo aumento delle quotazioni dell’azienda. Tuttavia, sembra che la sua partecipazione alle riunioni sia stata molto limitata. Nel corso del 2021, ha partecipato solo a una riunione su sei, mentre nel 2022 ha partecipato solo a due riunioni su undici. Al momento, non sono ancora disponibili dati sulle presenze e le assenze del 2023.

Compensi e controversie

Nonostante le sue frequenti assenze, Ferragni ha ricevuto compensi significativi per la sua partecipazione al consiglio di amministrazione di Tod’s. Nel 2021, ha percepito 25.500 euro lordi, mentre nel 2022 il suo compenso è salito a 36.700 euro. In totale, ha guadagnato 62.200 euro, corrispondenti a una media di 20.733 euro per ogni riunione a cui ha partecipato.

Nel frattempo, la Rai è stata multata di 175.000 euro per pubblicità occulta durante il Festival di Sanremo dello scorso anno. Il Tribunale amministrativo del Lazio ha confermato la sanzione inflitta dall’AgCom, l’autorità per le comunicazioni italiane. La multa è stata comminata a causa della pubblicità occulta fatta da Amadeus, il presentatore del festival, a favore di Instagram, di proprietà di Facebook, in cui Ferragni è molto attiva come influencer.

In conclusione, la presenza di Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione di Tod’s è stata caratterizzata da un alto tasso di assenteismo. Nonostante ciò, ha ricevuto compensi consistenti per la sua partecipazione. Nel frattempo, la Rai è stata multata per pubblicità occulta legata alla presenza di Ferragni al Festival di Sanremo.

About The Author