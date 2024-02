Ferragni: Balocco impugna provvedimento Agcm. Inchiesta selfie Sanremo, Corte conti.

Balocco impugna il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L’azienda Balocco ha deciso di impugnare il provvedimento emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardante l’iniziativa Pandoro Pink Christmas. In una nota ufficiale, l’azienda ha dichiarato di ritenere il provvedimento ingiusto e di essere determinata a dimostrare la correttezza delle proprie azioni. Balocco confida che il provvedimento verrà annullato e ha presentato ricorso presso il Tar del Lazio.

Inchiesta della Corte dei Conti sul selfie di Chiara Ferragni a Sanremo

Dopo la sentenza del Tar Lazio, la Corte dei Conti ha aperto un’inchiesta per omessa vigilanza nei confronti del responsabile Rai. Durante l’edizione del Festival di Sanremo 2023, il responsabile non avrebbe agito per bloccare la trasmissione in diretta quando Chiara Ferragni, sul palco insieme ai conduttori Amadeus e Gianni Morandi, ha promosso i loro profili Instagram sulla rete pubblica, aumentando così le visualizzazioni. Il Tar del Lazio ha inflitto una multa di 123.000 euro all’Antitrust e ha richiesto che l’intero fascicolo venga inviato alla magistratura contabile.

Balocco e la Corte dei Conti: due casi di controversie legali

