Festa del Cinema di Roma: Claudia Conte celebra il ruolo delle donne nella società e nel cinema

Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2025 by Emiliano Belmonte

Un evento speciale al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 18:00, in occasione della Festa del Cinema di Roma, il suggestivo Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia ospiterà un importante evento ideato da Claudia Conte e promosso dal Ferrara Film Festival insieme alla Commissione Cultura della Camera dei deputati.

Un appuntamento che unisce arte, cultura e impegno sociale, ponendo l’accento sul valore del contributo femminile nella società contemporanea e nel cinema.

Donne, parità e rappresentazione nel mondo del cinema

Il confronto moderato da Claudia Conte

La tavola rotonda, moderata dalla stessa Claudia Conte, condirettrice artistica del Ferrara Film Festival, offrirà un’occasione di dialogo su parità di genere, inclusione e rappresentazione femminile nel panorama cinematografico e culturale.

Da anni, la Conte si impegna attivamente per promuovere il talento e la leadership femminile nel mondo delle arti e delle istituzioni, rendendo questo incontro un momento di riflessione e ispirazione per il pubblico.

I protagonisti della tavola rotonda

Al dibattito prenderanno parte autorevoli figure del panorama culturale e istituzionale:

Luana Toniolo , Direttrice del Museo Nazionale ETRU

, Direttrice del Museo Nazionale ETRU On. Federico Mollicone , Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati

, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati Manuela Maccaroni , Presidente dell’Osservatorio per la Parità di Genere del Ministero della Cultura

, Presidente dell’Osservatorio per la Parità di Genere del Ministero della Cultura Gabriella Buontempo , Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia

, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia Federica Lucisano, produttrice cinematografica

L’incontro sarà un’occasione per discutere il ruolo delle donne nelle professioni creative e nel settore audiovisivo, affrontando temi cruciali come le disuguaglianze di genere, la rappresentazione delle donne sullo schermo e le politiche culturali per la parità.

Premiazioni e riconoscimenti alle protagoniste del cambiamento

Le donne che ispirano le nuove generazioni

A seguire, si terrà una cerimonia di premiazione dedicata alle eccellenze femminili che si sono distinte nel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura.

Tra le premiate:

La Nazionale Femminile di Calcio , rappresentata dalla centrocampista della Nazionale e Capitano della Roma Emanuela Giugliano , simbolo di determinazione e ispirazione per le nuove generazioni.

, rappresentata dalla centrocampista della Nazionale e Capitano della Roma , simbolo di determinazione e ispirazione per le nuove generazioni. Annalisa Minetti , cantante e atleta paralimpica, esempio straordinario di forza, talento e resilienza .

, cantante e atleta paralimpica, esempio straordinario di . Denny Mendez, ex Miss Italia e attrice impegnata nella lotta contro la violenza di genere.

Un riconoscimento anche alla solidarietà

Durante la serata, Gabriele Pignotta, regista e sceneggiatore, riceverà un premio speciale dalla Fondazione Francesca Rava, che celebra i 25 anni di impegno accanto ai bambini in difficoltà.

La Fondazione, partner dell’iniziativa, ribadisce così il valore del cinema come strumento di solidarietà e consapevolezza sociale.

Il Ferrara Film Festival guarda al futuro

Al termine dell’incontro, Maximilian Law, fondatore e direttore artistico del Ferrara Film Festival, presenterà il consuntivo della decima edizione e le novità previste per il 2026.

Alla presentazione parteciperanno giornalisti, ospiti e premiati delle passate edizioni, confermando il ruolo del festival come punto di riferimento per la promozione del cinema indipendente e internazionale in Italia.