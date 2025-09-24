Festa di San Michele all’Istituto Romano di San Michele: il 29 settembre un evento tra fede e comunità

24 Settembre 2025
Una giornata di celebrazione a Roma, nel cuore di Tor Marancia

Il 29 settembre 2025 si svolgerà la Festa di San Michele Arcangelo presso l’Istituto Romano di San Michele, storico polo socio-sanitario del Lazio. L’evento, aperto alla cittadinanza, unirà momenti religiosi, attività culturali e iniziative di solidarietà, coinvolgendo ospiti, operatori, famiglie e cittadini.

L’importanza dell’Istituto Romano di San Michele

Con oltre quattro secoli di storia, l’Istituto Romano di San Michele è oggi una delle realtà assistenziali più significative della capitale. Offre RSA, Casa di Riposo e Centro diurno Alzheimer, accanto a progetti innovativi che includono giustizia riparativa, inclusione sociale dei detenuti e sostegno alle vittime di reato.

Le parole del Presidente Giovanni Libanori

“La Festa di San Michele sarà l’occasione per presentare le attività dell’anno, con particolare attenzione all’invecchiamento attivo e alla partecipazione sociale degli anziani. Tradizione e spiritualità possono convivere con innovazione e buone pratiche di welfare”, spiega il Presidente dell’ASP San Michele.

Il programma della Festa di San Michele Arcangelo 2025

  • Ore 10:30 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Andrea Manto presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, in Piazzale Antonio Tosti 4 (Tor Marancia – Municipio VIII).

  • Ore 16:30 – Premiazione concorso di poesia e prosa “Caro San Michele” e Torneo di bocce e burraco con il Centro Anziani “S. Michele”.

  • Ore 17:30 – Musica dal vivo con Tommaso Moro e Vincenzo Capua, sfilata di costumi dell’Antica Roma a cura dell’Associazione Mos Maiorvm, rinfresco a cura della Federazione Italiana Cuochi.

  • Ore 19:30 – Saluti finali con spettacolo pirotecnico.

Mostre, mercatini e ospiti speciali

La festa offrirà anche la Mostra dei laboratori di volontariato, il Mercatino dell’Associazione Missionarie per il Terzo Mondo Odv e l’esposizione fotografica “Sguardi intergenerazionali”.
Ospite d’eccezione sarà Joy, il barboncino influencer, pronto a incontrare gli ospiti dell’Istituto e i visitatori.

Solidarietà grazie a Salvamamme

L’edizione 2025 è organizzata con la collaborazione dell’Associazione Salvamamme, che dal 1994 aiuta migliaia di famiglie con beni di prima necessità, formazione e supporto.

“Vi aspetto al San Michele – conclude Libanori – per farvi scoprire da vicino questa splendida realtà”.

