Festa San Michele Arcangelo 2025: il 29 settembre la celebrazione all’Istituto Romano di San Michele

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte
Una tradizione che unisce spiritualità, cultura e comunità
Il 29 settembre 2025 l’ASP Istituto Romano di San Michele aprirà le porte alla città di Roma per celebrare la Festa di San Michele Arcangelo 2025, patrono dell’Istituto e simbolo di protezione, giustizia e solidarietà.
Un evento che affonda le sue radici nella tradizione e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità, coniugando momenti di spiritualità, arte e cultura.
L’Istituto Romano di San Michele: cinque secoli di storia e assistenza
Con origini che risalgono al XVI secolo, l’Istituto Romano di San Michele è oggi un polo socio-sanitario tra i più rilevanti del Lazio. All’interno del comprensorio sono attivi servizi come:
RSA e Casa di Riposo per anziani
Servizio di reintegrazione del paziente post-comatoso
Punto Unico di Accesso
Centro Assistenza Domiciliare
Centro di Salute Mentale dell’Asl Roma 2
Un’offerta che testimonia la missione dell’Ente: prendersi cura delle persone più vulnerabili, coniugando assistenza e integrazione sociale.
Festa di San Michele Arcangelo: il valore della ricorrenza
La giornata del 29 settembre non è solo una ricorrenza religiosa: la Festa di San Michele Arcangelo è un’occasione di incontro per ospiti, operatori, famiglie e cittadini.
Come sottolineato dal Presidente Giovanni Libanori nelle edizioni precedenti, la celebrazione è anche un modo per raccontare le esperienze che animano la vita dell’Istituto e per tramandare i valori di solidarietà e comunità.
Programma della Festa San Michele Arcangelo 2025
Il programma dettagliato della Festa di San Michele Arcangelo 2025 a Roma sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito ufficiale dell’Istituto.
Tra le iniziative previste:
Celebrazioni religiose dedicate al Santo Patrono
Eventi culturali e artistici per la comunità
Attività di socializzazione e condivisione per gli ospiti e i loro familiari
Momenti di riflessione sul ruolo sociale dell’Istituto
Una festa aperta alla città di Roma
La Festa di San Michele Arcangelo 2025 non è solo un appuntamento interno all’Istituto, ma un’occasione che coinvolge tutta la città.
Una giornata che valorizza l’incontro tra generazioni e rafforza il senso di comunità, invitando tutti i cittadini di Roma a partecipare.
Informazioni utili
📍 Dove: ASP Istituto Romano di San Michele – Piazzale Antonio Tosti n. 4, Roma
📅 Quando: 29 settembre 2025
🌐 Info: www.irsm.it
📲 Social: Facebook – Instagram