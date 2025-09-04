Festa San Michele Arcangelo 2025: il 29 settembre la celebrazione all’Istituto Romano di San Michele

Ultimo aggiornamento il 4 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Una tradizione che unisce spiritualità, cultura e comunità

Il 29 settembre 2025 l’ASP Istituto Romano di San Michele aprirà le porte alla città di Roma per celebrare la Festa di San Michele Arcangelo 2025, patrono dell’Istituto e simbolo di protezione, giustizia e solidarietà.

Un evento che affonda le sue radici nella tradizione e che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità, coniugando momenti di spiritualità, arte e cultura.

L’Istituto Romano di San Michele: cinque secoli di storia e assistenza

Con origini che risalgono al XVI secolo, l’Istituto Romano di San Michele è oggi un polo socio-sanitario tra i più rilevanti del Lazio. All’interno del comprensorio sono attivi servizi come:

RSA e Casa di Riposo per anziani

Servizio di reintegrazione del paziente post-comatoso

Punto Unico di Accesso

Centro Assistenza Domiciliare

Centro di Salute Mentale dell’Asl Roma 2

Un’offerta che testimonia la missione dell’Ente: prendersi cura delle persone più vulnerabili, coniugando assistenza e integrazione sociale.

Festa di San Michele Arcangelo: il valore della ricorrenza

La giornata del 29 settembre non è solo una ricorrenza religiosa: la Festa di San Michele Arcangelo è un’occasione di incontro per ospiti, operatori, famiglie e cittadini.

Come sottolineato dal Presidente Giovanni Libanori nelle edizioni precedenti, la celebrazione è anche un modo per raccontare le esperienze che animano la vita dell’Istituto e per tramandare i valori di solidarietà e comunità.

Programma della Festa San Michele Arcangelo 2025

Il programma dettagliato della Festa di San Michele Arcangelo 2025 a Roma sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito ufficiale dell’Istituto.

Tra le iniziative previste:

Celebrazioni religiose dedicate al Santo Patrono

Eventi culturali e artistici per la comunità

Attività di socializzazione e condivisione per gli ospiti e i loro familiari

Momenti di riflessione sul ruolo sociale dell’Istituto

Una festa aperta alla città di Roma

La Festa di San Michele Arcangelo 2025 non è solo un appuntamento interno all’Istituto, ma un’occasione che coinvolge tutta la città.

Una giornata che valorizza l’incontro tra generazioni e rafforza il senso di comunità, invitando tutti i cittadini di Roma a partecipare.

Informazioni utili

📍 Dove: ASP Istituto Romano di San Michele – Piazzale Antonio Tosti n. 4, Roma

📅 Quando: 29 settembre 2025

🌐 Info: www.irsm.it

