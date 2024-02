Festival di Sanremo: Amadeus abolisce i monologhi e introduce momenti sociali toccanti

Amadeus smentisce le influenze politiche e promette un Festival apolitico

Il Festival di Sanremo 2024 è pronto a partire con la serata di apertura, in diretta domani martedì 6 febbraio. Prima però, si è tenuta la conferenza stampa di ordinanza che ha dato il via alla kermesse. Durante l’evento, il Direttore Artistico Amadeus ha voluto mettere a tacere i rumors sulle influenze politiche della destra, affermando che il Festival sarà apolitico come sempre. Ha inoltre sottolineato l’importanza di godersi la festa nazionale con allegria, rompendo certi schemi. In merito alle proteste degli agricoltori, Amadeus ha dichiarato che se venissero i trattori, li farebbe salire sul palco. Fiorello ha aggiunto di sperare che ciò accada.

Sanremo 2024: più spazio alle donne e temi sociali

Dopo il successo delle donne ai Grammy Awards, è emerso che le artiste donne sul palco di Sanremo rappresentano solo un terzo del totale. Amadeus ha espresso l’auspicio che quest’anno ci siano più donne nella cinquina finale, dopo che l’anno scorso era stata completamente al maschile. Ha dichiarato di essere curioso di scoprire il voto del pubblico in questo senso. Riguardo ai temi sociali, Amadeus ha rassicurato il pubblico, affermando che ci saranno canzoni impegnate, anche se con un ritmo musicale allegro. Ha citato come esempi i testi di Dargen e Ghali, sottolineando che non ci saranno delusioni da questo punto di vista.

Addio ai monologhi: Sanremo 2024 punta su momenti personali e sociali

Nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di eliminare i monologhi dei co-conduttori. Tuttavia, ci saranno comunque interventi con storie personali di grande valore sociale. Ad esempio, Giovanni Allevi tornerà sul palco mercoledì sera dopo due anni difficili e oltre a suonare, racconterà la sua esperienza come portavoce di una battaglia. Martedì sera, sarà presente anche la mamma di Giovan Battista Cutoli, il giovane ucciso a Napoli. Infine, giovedì sera Stefano Massini e Paolo Jannacci si esibiranno con una canzone dedicata alle morti sul lavoro.

Momenti di intrattenimento anche fuori dal teatro Ariston

Oltre alle esibizioni sul palco dell’Ariston, il Festival di Sanremo 2024 offrirà diversi momenti di intrattenimento anche all’esterno. Si inizierà con il Green Carpet, dove per la prima volta saranno presenti tutti i cantanti in gara. Poi ci sarà il Suzuki Stage di piazza Colombo, che ospiterà artisti come Lazza, Rosa Chemical, Paola & Chiara, Arisa e Tananai. Questi personaggi dei Festival di Amadeus si sono rivelati un successo sia di pubblico che di streaming musicale. Inoltre, ci sarà il palco della Costa Smeralda, con collegamenti di artisti come Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi d’Agostino. Una novità tecnica di quest’anno è che il Festival verrà prodotto in Ultra HD e la trasmissione sarà disponibile anche in 4K.

