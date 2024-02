Festival di Sanremo: Ascolti record prima serata, boom del digitale

Il successo del Festival di Sanremo: un mix di intrattenimento e servizio pubblico

Il Festival di Sanremo, sotto la guida di Amadeus, ha raggiunto risultati straordinari negli ultimi anni, portando la kermesse sanremese ad essere amata anche dalle generazioni più giovani. Questo non era affatto scontato. La manifestazione si è trasformata in un veicolo di tematiche di servizio pubblico, in modo moderno e coinvolgente, utilizzando il linguaggio della musica e dell’intrattenimento.

Secondo l’Amministratore Delegato Rai Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi, lo spettacolo andato in scena ieri sera al Teatro Ariston è stato straordinario. Non si tratta solo di intrattenimento o di una semplice rassegna di canzoni. Amadeus, insieme a Marco Mengoni e con la complicità di Fiorello, ha costruito uno spettacolo che, pur essendo leggero, offre spunti di riflessione sul nostro tempo, sulle sue luci e sulle sue ombre.

Record di ascolti per la prima serata del Festival

La prima serata del 74° Festival della Canzone Italiana ha ottenuto dati da record, con una media di share del 65,1%. Si tratta del risultato più alto dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ha esordito con il 65,15% di share. Negli anni successivi, il festival ha ottenuto una media del 62,5% nel 2023, del 54,7% nel 2022, del 46,6% nel 2021 e del 52,2% nel 2020.

Un dato interessante riguarda gli ascolti medi, che hanno raggiunto complessivamente 10,9 milioni di spettatori. Di questi, 10,6 milioni hanno seguito il festival su schermi grandi, mentre 320.000 su schermi più piccoli. È particolarmente significativo il coinvolgimento dei giovani: un quarto degli ascoltatori con meno di 34 anni ha seguito il festival su schermi grandi, mentre la metà degli ascoltatori con meno di 34 anni ha scelto gli schermi più piccoli. Il picco di ascolti, 16,5 milioni, si è registrato alle 22:09, quando è andato in onda l’emozionante intervento di Daniela Di Maggio, la madre di Giogiò, Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso lo scorso agosto a Napoli.

Il successo crossmediale del Festival

In conferenza stampa, Amadeus e i dirigenti Rai hanno espresso il loro entusiasmo per una Rai sempre più crossmediale. Sono stati registrati più di 25 milioni di utenti su RayPlay e sono già state pubblicate 120 clip dall’inizio del Festival. Questo dato è estremamente significativo: c’è stato un aumento del 50% degli utenti collegati rispetto all’anno scorso, con picchi di fruizione anche alle 6 del mattino. Questo dimostra che c’è un nuovo modo di guardare i programmi televisivi, anche in differita e suddivisi in clip, non solo attraverso la tradizionale diretta lineare della televisione “classica”.

Il Festival di Sanremo, con la sua combinazione di intrattenimento e servizio pubblico, ha conquistato il pubblico di tutte le età. Grazie alla sua capacità di affrontare tematiche attuali e coinvolgere le nuove generazioni, la kermesse sanremese si conferma un evento di grande rilevanza culturale e mediatica.

