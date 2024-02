Festival di Sanremo: Villa Nobel evacuata per falso allarme bomba

Evacuata Villa Nobel a Sanremo a causa di un’allarme bomba durante una festa di inaugurazione

La notte scorsa, Villa Nobel a Sanremo è stata evacuata a causa di un’allarme bomba durante una festa di inaugurazione promossa da Radio Mediaset per l’avvio del 74mo Festival di Sanremo. La telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba ha portato alla chiusura dell’evento, che vedeva la partecipazione di alcuni degli artisti che si esibiranno durante il festival. La Polizia ha immediatamente isolato l’area e i Vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Fortunatamente, l’allarme si è rivelato infondato.

Oltre il festival: la festa di inaugurazione di Radio Mediaset

La festa di inaugurazione di Oltre il festival, il progetto di Radio Mediaset che coinvolge sei emittenti radiofoniche per tutta la settimana, è stata interrotta a causa dell’allarme bomba. Durante la cena a inviti, a cui partecipavano diversi artisti in gara al festival, oltre ai talent delle radio, le forze dell’ordine sono entrate improvvisamente e hanno chiesto a tutti di evacuare velocemente la villa, senza fornire ulteriori dettagli sull’allarme. Gli ospiti sono stati bloccati sulla strada per i controlli, ma alla fine si è scoperto che si trattava di una falsa allerta.

La reazione degli ospiti e il proseguimento del festival

Gli ospiti della festa sono stati costretti a lasciare Villa Nobel e a tornare nei loro rispettivi hotel. Nonostante l’incidente, il Festival di Sanremo proseguirà come previsto, con la prima serata che si terrà domani. Gli artisti e i talent delle radio che erano presenti alla festa di inaugurazione torneranno sul palco per esibirsi e competere durante il festival. Nonostante lo spavento causato dall’allarme bomba, l’atmosfera è tornata alla normalità e tutti sono pronti per l’inizio di uno dei festival musicali più attesi dell’anno.

“Eravamo seduti ai tavoli quando sono entrate le forze dell’ordine e ci hanno chiesto di uscire velocemente, senza specificare altro né fare accenno ad allarmi bomba. Siamo usciti dalla villa, che affaccia proprio sull’Aurelia, e hanno bloccato la strada per i controlli. Ora siamo rientrati nei rispettivi hotel”, hanno dichiarato gli ospiti della festa.

In conclusione, nonostante l’evacuazione di Villa Nobel a causa di un’allarme bomba durante la festa di inaugurazione di Oltre il festival, il Festival di Sanremo continuerà come previsto. Gli artisti e i talent delle radio che erano presenti alla festa torneranno sul palco per esibirsi e competere durante il festival. L’incidente non ha intaccato l’entusiasmo e l’attesa per uno degli eventi musicali più importanti dell’anno.

