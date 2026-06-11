Festival Orme riparte dal Solstizio d’Estate: il 21 giugno Fai della Paganella celebra il dialogo con la natura

Ultimo aggiornamento il 11 Giugno 2026 by Emiliano Belmonte

Forest bathing, attività per famiglie e uno spettacolo immersivo nel bosco per inaugurare il percorso che condurrà alla nona edizione del Festival Orme

Il giorno più lungo dell’anno diventa il punto di partenza di un nuovo viaggio. Sabato 21 giugno, in occasione del Solstizio d’Estate, prende ufficialmente il via il percorso che accompagnerà il pubblico verso la nona edizione di Festival Orme, il Festival dei Sentieri che da anni rende Fai della Paganella un laboratorio a cielo aperto dedicato al rapporto tra uomo e natura.

Non si tratta soltanto di un evento inaugurale, ma di un vero e proprio momento simbolico. Il Solstizio rappresenta infatti la massima espressione della luce e della vitalità della stagione estiva, un’occasione che Festival Orme ha scelto per dare il via al racconto di un’edizione che avrà come filo conduttore il tema “Sentiero è dialogo”.

Un concetto che invita a riflettere sul significato profondo del camminare. Ogni sentiero è un incontro: con il paesaggio, con gli altri e con sé stessi. E il bosco, protagonista assoluto di questa giornata, diventa il luogo ideale per riscoprire questa dimensione di ascolto.

Una giornata tra benessere, creatività e immersione nella natura

Il programma del 21 giugno propone una serie di attività capaci di coinvolgere pubblici diversi, accomunate dalla volontà di vivere il territorio in modo autentico e consapevole.

La mattina sarà dedicata al benessere e alla riconnessione con l’ambiente naturale grazie a un’esperienza di forest bathing nel suggestivo Parco del Respiro. Guidati dalle naturopate Stefania Agostini e Martina Lubian, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso sensoriale che invita a rallentare il ritmo quotidiano e a ritrovare equilibrio attraverso il contatto diretto con il bosco.

Nel corso della giornata ci sarà spazio anche per le famiglie, protagoniste di un’attività che trasforma la natura in terreno di gioco e scoperta. Bambini e adulti potranno cimentarsi nella costruzione di tane e rifugi utilizzando esclusivamente materiali naturali, sperimentando creatività, collaborazione e spirito di adattamento.

“Essere Bosco”, quando il sentiero diventa spettacolo

Tra gli appuntamenti più attesi figura “Essere Bosco”, spettacolo itinerante e immersivo ideato da Miscele d’Aria Factory insieme a Stefano Delugan.

L’esperienza conduce il pubblico lungo i sentieri del Parco del Respiro attraverso cuffie wireless, musica, racconti poetici, suoni della natura e momenti di partecipazione collettiva. Il bosco si trasforma così in un palcoscenico diffuso, dove ogni albero, ogni fruscio e ogni passo diventano parte integrante della narrazione.

Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti, in linea con la filosofia inclusiva che caratterizza da sempre Festival Orme e che considera la natura un patrimonio condiviso da vivere senza barriere.

Verso Festival Orme 2026

La giornata si concluderà con la presentazione ufficiale della nona edizione di Festival Orme, in programma dal 9 al 13 settembre a Fai della Paganella.

L’appuntamento di giugno anticipa infatti un ricco calendario di iniziative che nei prossimi mesi porteranno sul territorio spettacoli, incontri, cammini, attività outdoor ed esperienze immersive dedicate a chi desidera vivere la montagna in modo nuovo.

Con questa evoluzione, Festival Orme amplia il proprio orizzonte e si trasforma in un percorso capace di accompagnare il pubblico durante tutto l’anno. Un progetto che continua a mettere al centro la relazione tra persone, ambiente e comunità, dimostrando come il cammino possa essere ancora oggi uno straordinario strumento di conoscenza, incontro e trasformazione.

Nel cuore delle Dolomiti del Brenta, il Solstizio d’Estate segna così l’inizio di una nuova stagione di ascolto e scoperta, nel segno del dialogo con la natura.