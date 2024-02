Fettuccine al doppio burro e parmigiano: il successo inaspettato in Arabia Saudita

Il Vero Alfredo apre un nuovo ristorante a Jeddah, in Arabia Saudita

Il famoso marchio internazionale di cibo, Il Vero Alfredo, sta per aprire un nuovo ristorante a Jeddah, in Arabia Saudita. Questo annuncio è stato fatto in occasione del Festa National Fettuccine Alfredo day, che si celebra il 7 febbraio in America e a Roma nella storica sede di Piazza Augusto Imperatore. Il ristorante sarà aperto in franchising con la società Al-Wafra Subsistence Services Company, di cui il CEO è Ahmad Hijazy e il Project Manager è Fahd Hachem.

Un locale che ricrea l’atmosfera del ristorante originale di Roma

Il nuovo ristorante, situato nell’ambito di un complesso di ristoranti di fascia alta chiamato 11 West, si trova all’incrocio tra King Abdul-Aziz e North of Hira Street, Al Shati Street Jeddah. Il locale è stato riprodotto fedelmente rispetto all’originale di Roma, con l’intento di ricreare la stessa atmosfera che si respira nel celebre ristorante di Piazza Augusto Imperatore. Gli interni del ristorante arabo sono arredati con materiali esclusivamente Made in Italy, come lampadari di Murano, eleganti tavoli e sedie di legno pregiato e marmi di Carrara. Le pareti sono decorate con una riproduzione degli altorilievi del ristorante di Roma, realizzati nel 1948 dallo scultore Gino Mazzini, raffiguranti “le 4 stagioni”. Come da tradizione, le pareti saranno tappezzate con foto delle celebrità internazionali che da oltre un secolo frequentano il mitico ritrovo della famiglia Di Lelio. Il menu sarà firmato dallo chef de “Il Vero Alfredo” di Roma, Diego Pongetti, e includerà le famose Fettuccine all’Alfredo, secondo la ricetta originale del 1908 di Alfredo Di Lelio, insieme ad altri piatti tipici del ristorante romano realizzati con ingredienti di prima qualità importati appositamente dall’Italia.

Un nuovo capitolo per Il Vero Alfredo

Con l’apertura di questo nuovo ristorante a Jeddah, Il Vero Alfredo continua la sua espansione internazionale. Dopo aver aperto sedi in America centrale, come Città del Messico e l’isola di Cozumel negli anni ’90, il marchio made in Italy trova ora una prestigiosa collocazione nella capitale araba. Questo nuovo ristorante rappresenta un’opportunità per gli amanti della cucina italiana in Arabia Saudita di gustare le famose fettuccine al doppio burro e parmigiano, un piatto che ha fatto la storia della gastronomia italiana. L’apertura del ristorante a Jeddah è un passo importante per Il Vero Alfredo, che continua a portare avanti la tradizione e l’eccellenza culinaria della famiglia Di Lelio, offrendo un’esperienza autentica e di alta qualità ai suoi clienti in tutto il mondo.

