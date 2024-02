Feyenoord-Roma 1-1: Lukaku's Goal Saves Giallorossi in a Thrilling Match - avvisatore.it

Feyenoord e Roma pareggiano 1-1 nel match d’andata del playoff di Europa League

Nel primo incontro del playoff di Europa League tra Feyenoord e Roma, disputato allo stadio “De Kuip” di Rotterdam, le due squadre hanno pareggiato per 1-1. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da diverse occasioni da gol da entrambe le parti.

Un inizio promettente per la Roma

La Roma ha iniziato la partita in modo aggressivo, cercando di prendere il controllo del gioco. All’8′, Bove ha provato un tiro da fuori area deviato in angolo dal portiere olandese. Due minuti dopo, i giallorossi sono stati vicini al vantaggio quando Dybala ha servito Pellegrini, lanciato in porta, ma il portiere avversario ha neutralizzato il suo tentativo. Al 15′, Lukaku ha guadagnato un calcio di punizione dal limite, ma la sua punizione è stata respinta dalla barriera.

Il Feyenoord passa in vantaggio, ma la Roma pareggia

Nella prima parte della ripresa, il Feyenoord è passato in vantaggio grazie a un gol di Paixao al 46′. Tuttavia, la Roma ha risposto al 22′ con un gol di Lukaku, che ha segnato di testa su cross di Spinazzola. Questo gol ha permesso a Lukaku di raggiungere il terzo posto nella classifica dei migliori marcatori di Europa League dal 2009/10, con 26 gol.

Un finale equilibrato e il ritorno a Roma

Dopo il pareggio, la partita è entrata in una fase di stallo, con entrambe le squadre che hanno preferito non prendere rischi. Le sostituzioni hanno spezzettato il gioco, ma non hanno portato a ulteriori gol. Il match si è concluso con il punteggio di 1-1 e il ritorno si disputerà tra sette giorni allo stadio Olimpico di Roma.

In conclusione, il pareggio tra Feyenoord e Roma nel match d’andata del playoff di Europa League ha reso ancora aperto il risultato finale. Entrambe le squadre avranno l’opportunità di cercare la vittoria nel ritorno e di qualificarsi per la fase a gironi del torneo. Sarà interessante vedere come si svilupperà la sfida nel prossimo incontro.

