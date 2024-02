Fiaccolata bipartisan a Roma per Navalny: tutti i partiti in piazza lunedì - avvisatore.it

Grande adesione bipartisan per la fiaccolata in Campidoglio in memoria di Alexei Navalny

Carlo Calenda ha lanciato un appello via social per commemorare la morte di Alexei Navalny, suscitando inizialmente un silenzio che si è poi trasformato in un’ampia partecipazione bipartisan. Dopo l’adesione di Elly Schlein, diverse forze politiche si sono unite all’iniziativa, da Più Europa con Riccardo Magi ad Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli, fino a Italia Viva con Raffaella Paita. Anche dalla maggioranza sono arrivate adesioni, tra cui Forza Italia, Noi Moderati e Fratelli d’Italia con Giovanni Donzelli. Infine, anche il Movimento 5 Stelle e la Lega hanno confermato la loro partecipazione, rendendo l’evento del Campidoglio un momento di unità politica senza precedenti.

Carlo Calenda ha condiviso l’elenco dei partecipanti tramite Twitter, includendo partiti di maggioranza e opposizione, insieme a Cgil, Csil e Uil. Il leader di Azione ha invitato tutti a partecipare alla fiaccolata in Piazza del Campidoglio lunedì alle 18:30, per onorare la memoria di Navalny e sostenere la lotta per la libertà. Questa vasta adesione trasversale rappresenta un evento storico per l’Italia, sottolineando l’importanza di diffondere valori come la libertà e il sostegno agli oppositori dei regimi autoritari.

Unione per la libertà: le parole di Mara Carfagna

“In Campidoglio lunedì, per ricordare con una fiaccolata Alexei Navalny. E’ importante che l’iniziativa lanciata da Carlo Calenda abbia raccolto una grande adesione trasversale. Dobbiamo esserci tutti, per dare un segnale forte di unità nella battaglia per la libertà e contro il regime di Putin, che soffoca il dissenso e uccide gli oppositori. Oggi più che mai è necessario schierarsi dalla parte giusta, senza ambiguità”, ha scritto su Twitter Mara Carfagna, presidente di Azione. Le sue parole riflettono l’importanza di unirsi per sostenere la libertà e condannare le azioni repressive dei regimi autoritari, come quello di Putin, che reprime il dissenso e perseguita gli oppositori.

L’appello per partecipare alla fiaccolata in memoria di Alexei Navalny rappresenta un momento significativo di impegno civile e politico, che va oltre le divisioni partitiche per concentrarsi sull’importanza dei valori democratici e della difesa dei diritti umani. La partecipazione di diverse forze politiche e sindacali sottolinea l’unità nella lotta per la libertà e contro le ingiustizie, offrendo un segnale di solidarietà e coesione in un momento cruciale per la democrazia e i diritti fondamentali.

