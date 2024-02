Fiaccolata in memoria delle vittime della tragica strage familiare

Fiaccolata a Altavilla Milicia per ricordare Antonella Salamone e i suoi due figli

Centinaia di persone si sono riunite ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, per partecipare a una fiaccolata in memoria di Antonella Salamone e dei suoi due figli, Kevin ed Emanuel. La tragica vicenda ha visto la famiglia uccisa dal marito e padre, Giovanni Barreca. Il corteo silenzioso, dal titolo “Tante luci una comunità”, ha preso il via da piazza Belvedere.

La figlia sopravvissuta al massacro arrestata

La figlia sopravvissuta alla strage, una ragazza di 17 anni, ha confessato di aver preso parte all’omicidio. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il suo arresto. Oltre alla giovane, anche una coppia di amici di Barreca, Massimo Carandente e Sabrina Fina, è accusata del triplice omicidio.

Una comunità unita nel dolore

Durante la fiaccolata, uomini, donne e bambini hanno percorso le strade di Altavilla Milicia in un silenzio commovente. La strage è avvenuta nella villetta dove la famiglia viveva, appena fuori dal centro abitato. Il procuratore di Termini Imerese ha sottolineato il grande supporto ricevuto dalla comunità nel tentativo di ricostruire l’orrore che si è consumato all’interno della casa.

