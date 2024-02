“Fibra, Geolier e Rose Villain: i giudici rap su Netflix nel nuovo show”

Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain debuttano come coach nel talent show rap ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’

Il mondo della musica rap italiano si prepara ad accogliere un nuovo talent show: ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’. Questo programma, prodotto da Fremantle e disponibile su Netflix a partire dal prossimo lunedì, vede come protagonisti tre noti artisti del panorama rap italiano: Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. I tre artisti, oltre ad essere coach e giudici, si cimenteranno anche nel ruolo di talent scout alla ricerca dei nuovi talenti che segneranno la scena rap italiana. Il vincitore del talent avrà la possibilità di aggiudicarsi un premio di 100.000 euro.

Fabri Fibra: “Un’opportunità che aspettavo da tempo”

Fabri Fibra, che in passato aveva rifiutato diverse offerte per partecipare come giudice in talent show, ha finalmente accettato di far parte di ‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’. In un’intervista, Fabri Fibra ha spiegato: “L’opportunità di fare il giudice in un rap show è arrivata solo nel 2023, quando mi hanno offerto questo programma. Non parteciperei mai ad un talent di musica pop. Qui c’è un interesse concreto sul rap italiano. Se me l’avessero chiesto 10 anni fa avrei accettato dieci anni fa”.

La struttura del talent show

‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ sarà composto da 8 episodi, che saranno resi disponibili in tre fasi. I primi quattro episodi, che usciranno il 19 febbraio, vedranno Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain partire dalle città più rappresentative del rap italiano – Roma, Napoli e Milano – alla ricerca dei migliori talenti emergenti. Durante questa fase di ricerca, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano, come Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Lele Blade, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp.

Rose Villain: “Una grande sfida”

Per Rose Villain, ‘Nuova Scena’ rappresenta una grande sfida. In un’intervista, ha dichiarato: “All’inizio mi sono chiesta se sarei stata in grado di giudicare altri artisti, perché l’arte è una cosa soggettiva, al di là della tecnica. Ma quando mi sono trovata di fronte ai concorrenti, ho visto la loro fame, la loro voglia di esprimersi, e ho imparato a conoscermi meglio. Ho sentito di poter essere d’aiuto, per tutti, a prescindere da chi vince. Noi abbiamo dato il nostro sincero punto di vista da parte di chi fa questo mestiere e ha fatto fatica ad affermarsi”.

Prove di freestyle, rap battle e featuring con artisti famosi

Nei successivi episodi di ‘Nuova Scena’, i giovani rapper selezionati si dovranno misurare con prove di freestyle, rap battle, videoclip e, soprattutto, nel featuring con artisti famosi come Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. La finale, che sarà disponibile dal 4 marzo, vedrà i tre artisti più meritevoli presentare il proprio brano originale, per cercare di trasformare il sogno in realtà.

‘Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia’ arriva in un momento in cui il rap è in cima alle classifiche di vendita in Italia. Tuttavia, c’è ancora una parte della popolazione che non ama questo genere musicale. Fabri Fibra risponde a queste critiche affermando: “Se tutti amassero il rap, non ci sarebbe più motivo di farlo. Il rap è la musica delle periferie, degli ambienti dove c’è disagio. Ma ricordatevi che magari chi ha problemi legali sta cercando di uscire da quel destino con l’arte, invece di avere un destino certo nella criminalità”.

About The Author