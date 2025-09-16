Fiera dei Sapori d’Italia 2025 a Frascati: piatti tipici, vini e tradizioni regionali nella cornice di Villa Torlonia

Ultimo aggiornamento il 16 Settembre 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 18 al 28 settembre 2025 torna a Frascati (RM) la Fiera dei Sapori d’Italia, l’evento enogastronomico che celebra le eccellenze regionali italiane. Nella suggestiva cornice di Villa Torlonia, per undici giorni si potranno degustare oltre 100 specialità gastronomiche e i vini più iconici della cucina italiana, con un ricco programma di show cooking, masterclass e incontri con grandi ospiti.

Organizzata da Valica S.p.a. in collaborazione con Regione Lazio e ARSIAL, la fiera è patrocinata dal Comune di Frascati e rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del buon cibo e del turismo enogastronomico.

Oltre 100 specialità della cucina regionale italiana

Durante la Fiera dei Sapori d’Italia sarà possibile compiere un vero e proprio “viaggio di gusto” attraverso i piatti tipici delle regioni italiane. Tra le specialità proposte:

Canderli dell’Alto Adige

Agnellini alla pecorara d’Abruzzo

Strangozzi al tartufo dell’Umbria

Cannoli siciliani

Panzerotti pugliesi

Seadas sarde

Pizza a portafoglio della Campania

Un itinerario gastronomico che unisce nord, centro e sud Italia, con un’ampia selezione di etichette DOC e DOCG provenienti dalle migliori cantine regionali.

Come funziona l’evento

La fiera si svolgerà da giovedì 18 a domenica 28 settembre 2025 con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 18.00 – 23.30

Sabato e domenica: 12.00 – 23.30

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I visitatori potranno acquistare card ricaricabili a gettoni (1€ a gettone) per degustare piatti e vini presso gli stand regionali. Le card saranno disponibili sia in loco che in prevendita sul sito ufficiale.

Show cooking, masterclass e grandi ospiti

Oltre alla degustazione, la Fiera dei Sapori d’Italia 2025 propone un ricco calendario di eventi speciali.

Il 18 settembre inaugurazione con Patrizio Roversi di Turisti per Caso.

Il 24 settembre alle 20.30, lo show cooking di Giorgione , lo chef amato dal pubblico televisivo, che presenterà la sua ricetta “iconica”.

Masterclass dedicate ai vini DOC di Frascati e ai vini iconici d’Italia .

Incontri con personaggi noti come Giuseppe D’Addio, Fabio D’Amato, Mister Mario, Francesco Lorusso, Carlo Pomo, Domenico Pastena, Federica di Lieto, Ylenia Parente e Gaetano Esposito.

Un’occasione unica per Frascati e i Castelli Romani

Secondo la sindaca di Frascati Francesca Sbardella, la Fiera rappresenta “un’opportunità straordinaria per raccontare il legame profondo tra tradizione, territorio e qualità, valorizzando Frascati come centro di cultura enogastronomica”.

La città, con la sua vocazione all’accoglienza e alla convivialità, si conferma punto di riferimento per eventi che uniscono gusto, turismo e promozione delle eccellenze italiane.

Informazioni utili

📍 Dove: Villa Torlonia, Frascati (RM)

📅 Date: 18 – 28 settembre 2025

💰 Ingresso: gratuito, con card ricaricabile a gettoni (1€ cad.)

🌐 Sito ufficiale: fieradeisaporiditalia.it

📲 Info e WhatsApp: +39 349 597 1079

Perché visitare la Fiera dei Sapori d’Italia 2025

Per scoprire i piatti tipici regionali italiani in un unico evento.

Per degustare i migliori vini DOC e DOCG .

Per vivere un’esperienza tra tradizione, cultura e turismo enogastronomico .

Per partecipare a show cooking e masterclass con chef e ospiti d’eccezione.

La Fiera dei Sapori d’Italia a Frascati è l’appuntamento perfetto per chi ama il cibo autentico, la convivialità e il patrimonio culinario del nostro Paese.