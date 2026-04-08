Fiera di Farfa 2026: il 25 e 26 aprile torna la XXIV edizione tra tradizione, gusto e spettacoli

Ultimo aggiornamento il 8 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Due giorni nel Borgo di Farfa tra enogastronomia, artigianato, musica e attività per tutte le età

Il 25 e 26 aprile torna uno degli appuntamenti più attesi del territorio sabino: la XXIV edizione della Fiera di Farfa, promossa dal Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti. L’evento si svolgerà nello storico Borgo di Farfa, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, con il contributo di Arsial e il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero del Turismo, della Provincia di Rieti e della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa.

Un appuntamento che unisce tradizione e innovazione, valorizzando le eccellenze agroalimentari locali e offrendo un’esperienza immersiva tra cultura, sostenibilità e intrattenimento.

Fiera di Farfa: un viaggio tra eccellenze del territorio e tradizione sabina

Durante le due giornate, il borgo si trasformerà in un vero e proprio percorso esperienziale, dove sarà possibile degustare prodotti tipici della Sabina, visitare stand espositivi e scoprire le produzioni locali del Lazio.

Area degustazioni e prodotti tipici della Sabina

Grande protagonista sarà l’enogastronomia, con un’ampia area degustazione realizzata in collaborazione con Campagna Amica Coldiretti e il Consorzio Sabina DOP. I visitatori potranno assaporare prodotti locali di qualità, espressione della filiera corta e della tradizione agricola del territorio.

Accanto agli stand sarà presente anche un’area food truck, pensata per offrire un’esperienza culinaria dinamica e accessibile a tutti.

Eventi, spettacoli e attività per grandi e bambini

La Fiera di Farfa non è solo gusto, ma anche cultura e intrattenimento. Il borgo sarà animato da rievocazioni storiche, musica itinerante, spettacoli folkloristici e laboratori artigianali.

Tiro con l’arco, laboratori e animazione

Tra le attività più attese, la rievocazione medievale con dimostrazioni di tiro con l’arco, i laboratori di pasta fatta a mano e le attività tessili. Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli, con animazione e spazi ludici pensati per le famiglie.

Mostre, passeggiate culturali e iniziative solidali

Durante l’evento sarà possibile partecipare a passeggiate artistiche, visitare mostre di attrezzature agricole antiche e prendere parte a un’iniziativa solidale di scambio e donazione di oggetti e libri in buono stato.

Le dichiarazioni istituzionali

“Questa edizione della Fiera di Farfa rappresenta un momento importante per valorizzare il nostro territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità e per i visitatori”, dichiara il Sindaco Roberta Cuneo.

“Abbiamo lavorato per costruire un programma ricco e coinvolgente, capace di unire qualità, intrattenimento e valorizzazione del borgo, con attività pensate per tutte le età e un’attenzione particolare alle nostre produzioni locali”, aggiunge la Consigliera Pamela Martini.

Programma Fiera di Farfa 2026

25 aprile

10:00 – 13:00: Rievocazione medievale e tiro con l’arco (CUS Roma)

10:30: Camminata nell’arte (FIPTES)

12:00 – 14:00: Laboratorio pasta fatta a mano

13:00 – 17:00: Musica con Street Band Smilf

14:00 – 17:00: Animazione bambini

16:00 – 18:00: Laboratorio tessile

10:00 – 18:00: Area espositiva, degustazioni e food truck

Mostra attrezzature agricole e Scuola di Insetti

26 aprile

10:00 – 14:00: Animazione bambini

10:30: Convegno “Coltivare il futuro” (Abbazia di Farfa)

12:00: Passeggiata nell’arte

14:00 – 17:00: Spettacolo folkloristico

15:00 – 17:00: Laboratorio pasta fatta a mano

16:00 – 18:00: Laboratorio tessile

10:00 – 18:00: Area espositiva, degustazioni e food truck

Mostra attrezzature agricole e Scuola di Insetti

Un evento tra tradizione e sviluppo sostenibile

La Fiera di Farfa si conferma un appuntamento capace di valorizzare il territorio e rafforzare il legame tra tradizione e innovazione. Un’occasione unica per vivere il borgo, riscoprire le eccellenze locali e partecipare attivamente a un modello di sviluppo sostenibile.