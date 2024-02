Fiere: boom espositori per Giornate Italiane del Calcestruzzo a Piacenza

Le Giornate Italiane del Calcestruzzo: un’edizione record in arrivo

Gli Italian Concrete Days (GIC), la mostra-convegno dedicata al settore del calcestruzzo, si prepara per la quinta edizione che si terrà al Piacenza Expo dal 18 al 20 Aprile 2024. L’evento, focalizzato su temi come sostenibilità, economia circolare e sicurezza sul lavoro, si prospetta come un’occasione unica per le imprese italiane.

La manifestazione, organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ha già registrato un notevole interesse da parte degli espositori, con un numero di prenotazioni che ha eguagliato l’edizione del 2022, che vantava 234 espositori, oltre 5.000 visitatori e 14.000 metri quadri di spazio espositivo.

Innovazioni e crescita esponenziale in vista

L’edizione del 2024 del GIC si preannuncia come un evento destinato a superare tutti i record precedenti. Oltre ai due padiglioni del Piacenza Expo, quest’anno verrà introdotta un’area dimostrativa esterna, permettendo alle aziende di presentare le ultime innovazioni nel settore. GIC si conferma come la principale manifestazione specializzata in Italia ed Europa, apprezzata per la qualità dei contatti con operatori qualificati.

Il supporto delle principali associazioni di settore e istituzionali, tra cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferma l’importanza dell’evento. Saranno organizzati conferenze e workshop, con un focus particolare sulla sicurezza sul lavoro e sull’avanzamento delle opere pubbliche finanziate dal PNRR.

Premiazioni e riconoscimenti: un programma ricco di eventi

Durante i tre giorni del GIC, si svolgeranno le premiazioni degli ICTA-Italian Concrete Technology Awards e la prima edizione degli IDRA-Italian Demolition & Recycling Awards. Questi eventi, insieme alla serata speciale “GIC by Night”, offriranno un’opportunità unica per celebrare le eccellenze del settore e promuovere l’innovazione e la sostenibilità nel campo della costruzione e del riciclo dei materiali.

