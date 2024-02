Fiere Moda Milano: 45% Visitatori Stranieri, Evento Chiuso

Successo internazionale per le manifestazioni di moda a Fieramilano

Quasi 41.000 visitatori, di cui il 45% provenienti dall’estero, hanno partecipato alle quattro importanti manifestazioni dedicate alla moda e all’accessorio tenutesi contemporaneamente a Fieramilano (Rho) dal 20 febbraio. Micam per le calzature, Mipel per la pelletteria, The One Milano e Milano Fashion&Jewels hanno attirato l’attenzione di 40821 operatori provenienti da 150 paesi diversi, con una forte presenza soprattutto da Francia, Germania, Spagna e Grecia. Anche paesi come Giappone, Cina, Kazakistan e Regno Unito hanno mostrato un interesse significativo.

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha inaugurato le manifestazioni sottolineando l’importanza della collaborazione e della sinergia tra i settori, presentando un progetto unitario denominato ‘Greatify’, che mira a rendere l’industria italiana della moda ancora più grande e competitiva a livello internazionale.

Un progetto di sinergia per rafforzare il settore

La volontà di fare sinergia è emersa chiaramente durante l’evento, con l’obiettivo di unire le forze e presentare un fronte comune sotto il progetto ‘Greatify’, che significa rendere grande e più forte, ha sottolineato Urso. Questa iniziativa mira a consolidare la presenza dell’Italia nel panorama internazionale della moda e degli accessori, promuovendo l’eccellenza e l’innovazione del Made in Italy.

Le manifestazioni hanno rappresentato un’importante vetrina per le aziende del settore, offrendo l’opportunità di presentare le ultime tendenze e creazioni, consolidando al contempo partnership e relazioni commerciali a livello globale.

Continua l’esposizione con Lineapelle e Simac Tanning Tech

A completare l’offerta espositiva, fino a domani saranno ancora aperti i padiglioni dedicati a Lineapelle e Simac Tanning Tech, che contribuiscono a coprire l’intera filiera produttiva del settore moda e accessori. L’evento ha confermato il ruolo di Milano come capitale internazionale della moda e dell’artigianato di qualità, attrattiva per operatori e visitatori provenienti da tutto il mondo alla ricerca di innovazione e stile italiano.

L’edizione di quest’anno ha dimostrato ancora una volta il prestigio e l’importanza delle manifestazioni fieristiche dedicate alla moda a livello internazionale, confermando il primato dell’Italia nel settore e la sua capacità di attrarre un pubblico sempre più vasto e diversificato.

