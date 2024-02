Figlia sopravvissuta indagata per strage familiare

Triplice omicidio ad Altavilla Milicia: i dettagli dell’atroce tragedia

Durante una conferenza stampa, il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, ha fornito i dettagli sconvolgenti del triplice omicidio avvenuto ad Altavilla Milicia. Le vittime sono state Alessandra Salamone e i suoi due figli, Kevin ed Emanuel. I responsabili di questa strage orribile sono Giovanni Barreca, il padre e marito delle vittime, insieme a una coppia di Palermo, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Il procuratore ha dichiarato: “La superstite, la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza”.

Un delirio mistico e una religiosità fanatica

Il procuratore Cartosio ha descritto il padre delle vittime come un individuo che da anni vive in un delirio mistico, dominato da una religiosità fanatica. Questo aspetto ha avuto un peso significativo sulla vita dei figli, che hanno subito le conseguenze di questa situazione. Il procuratore ha sottolineato che non c’è alcun motivo per enfatizzare ulteriormente quanto accaduto, poiché la tragedia in sé è già di per sé terribile.

Un dramma che ha lasciato tutti sconvolti

Durante la conferenza stampa, il procuratore ha espresso il suo sconcerto di fronte alla scena del crimine, definendola uno strazio. “Quando ci siamo trovati lì, è stato un dramma. Vedere i corpi delle vittime in quelle condizioni è stato davvero sconvolgente”. Queste parole evidenziano l’impatto emotivo che questo terribile evento ha avuto su coloro che sono stati coinvolti nella sua gestione. La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Altavilla Milicia e ha lasciato una ferita aperta nella società.

In conclusione, il triplice omicidio ad Altavilla Milicia ha scosso profondamente la comunità locale. Le vittime, Alessandra Salamone e i suoi figli Kevin ed Emanuel, sono state torturate e uccise in modo atroce. Il padre delle vittime, Giovanni Barreca, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente, è stato arrestato per il suo coinvolgimento in questo orribile crimine. Il procuratore Cartosio ha evidenziato il delirio mistico e la religiosità fanatica del padre come fattori significativi che hanno influenzato la vita dei figli. Questa tragedia ha lasciato tutti sconvolti e ha lasciato una ferita profonda nella comunità di Altavilla Milicia.

