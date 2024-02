Figlio di due mamme iscritto all’anagrafe: il caso del Comune di Udine

Udine registra il figlio di due mamme: un atto storico

Il Comune di Udine ha compiuto un gesto storico, iscrivendo per la prima volta all’anagrafe il figlio di due mamme. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha accolto la richiesta della madre intenzionale, permettendole così di esercitare i diritti e i doveri di genitore nell’interesse del neonato. Questo atto, come spiega De Toni al Messaggero Veneto, garantisce al minore una tutela formale e sostanziale dei propri diritti, assicurando la continuità e la presenza genitoriale. Tuttavia, il sindaco è consapevole che attualmente manca una norma che legittimi il riconoscimento di questa situazione nel nostro ordinamento.

Una nuova formulazione per un atto di registrazione innovativo

Il Comune di Udine ha scelto una nuova formulazione per registrare l’atto, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di resistere in caso di eventuali impugnazioni. Come afferma De Toni, “rispetto agli altri Comuni abbiamo preso atto della procreazione medicalmente assistita”. Questa scelta dimostra l’attenzione dell’amministrazione comunale verso le nuove realtà familiari e il desiderio di adattarsi alle evoluzioni sociali.

Un terzo figlio per le due mamme

Le due donne che hanno richiesto l’iscrizione del figlio all’anagrafe di Udine hanno già due bambini, nati all’estero. Questo nuovo arrivo rappresenta per loro il terzo figlio, e l’atto di registrazione segna un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali. La decisione del Comune di Udine è un segnale di apertura e inclusione, che riconosce e valorizza la diversità delle forme familiari presenti nella società odierna.

Fonte: Messaggero Veneto

