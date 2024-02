Figlio di Liliana Segre, intentiamo querela contro Elena Basile

Luciano Belli Paci risponde alle accuse di Elena Basile: “Una cosa completamente falsa”

Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre, ha risposto alle accuse dell’ex ambasciatrice Elena Basile, che ha affermato che la senatrice a vita sarebbe tormentata solo dal pensiero dei bambini ebrei. In una dichiarazione all’ANSA, Belli Paci ha affermato di aver scritto a Basile per farle notare che aveva detto una cosa completamente falsa. Ha sottolineato che sua madre non fa distinzioni e che le fa pena infinita i bambini di tutte le nazionalità e fedi, inclusi quelli israeliani e palestinesi. Quindi, secondo Belli Paci, le affermazioni di Basile sono totalmente false.

Un periodo di terribile abbattimento per Liliana Segre

Belli Paci ha anche rivelato che sua madre aveva già detto nei giorni scorsi che era per lei un periodo di terribile abbattimento a causa della situazione generale. Ha espresso la sua indignazione per essere insultati da una persona che dovrebbe presumere di una certa cultura come Basile e per essere accostati addirittura ai nazisti. Basile ha affermato che i nazisti avevano cura solo per i propri bambini e che Liliana Segre farebbe lo stesso. Secondo Belli Paci, queste affermazioni superano i limiti di tolleranza e decenza.

Oltre i limiti di qualunque possibilità di tolleranza e decenza

Belli Paci ha concluso affermando che le affermazioni di Basile superano i limiti di qualunque possibilità di tolleranza e decenza. Ha sottolineato che siamo al di là del bene e del male. Nonostante abbia scritto a Basile per chiedere di ritirare le sue affermazioni false, non ha ricevuto risposta. Belli Paci ha quindi annunciato che domani prenderanno provvedimenti legali e la quereleranno.

In conclusione, Luciano Belli Paci ha risposto alle accuse di Elena Basile, difendendo sua madre Liliana Segre e sottolineando che le affermazioni di Basile sono completamente false. Ha espresso la sua indignazione per essere insultati da una persona che dovrebbe avere una certa cultura e per essere accostati ai nazisti. Belli Paci ha affermato che le affermazioni di Basile superano i limiti di tolleranza e decenza e ha annunciato che prenderanno provvedimenti legali contro di lei.

