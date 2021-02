1° Turno Guinness Sei Nazioni 2021

“ITALIA-FRANCIA” DALLE 15:00

SABATO 6 FEBBRAIO DIRETTA MOTOR TREND:

“INGHILTERRA-SCOZIA” DALLE 17:30

DOMENICA 7 FEBBRAIO DIRETTA MOTOR TREND:

“GALLES-IRLANDA” DALLE 15:45

TUTTO LIVE STREAMING SU DISCOVERY+

Finisce l’attesa e si torna finalmente in campo a giocare il rugby delle più grandi e prestigiose Nazionali europee: Italia, Inghilterra, Francia, Galles, Irlanda e Scozia protagoniste del Guinness Sei Nazioni 2021, tutto in diretta e in esclusiva su Dmax canale 52, Motor Trend canale 59 e in live streaming sulla nuova piattaforma discovery+.

Si parte sabato 6 febbraio con la Nazionale Italiana guidata dal capitano Luca Bigi, che allo Stadio Olimpico di Roma incontra i cugini d’oltralpe nel match a porte chiuse “ITALIA-FRANCIA”: collegamento su Dmax, casa ufficiale di tutte le partite degli Azzurri, a partire dalle 15:00 (fischio d’inizio 15:15).

Subito dopo si passa su Motor Trend, che per la prima volta apre al torneo per ospitare tutti i match della altre Nazionali, per seguire dalle 17:30 la partita “INGHILTERRA-SCOZIA” (fischio d’inizio 17:45). Appuntamento al giorno seguente, domenica 7 febbraio dalle 15:45 sempre su Motor Trend per “GALLES-IRLANDA” (fischio d’inizio 16:00).

Sono le voci storiche di Antonio Raimondi e Vittorio Munari, inossidabili alla telecronaca e al commento tecnico di tutte le partite, ad accompagnare gli appassionati in questo sogno sportivo lungo due mesi. Che si potrà vivere anche in live streaming grazie alla piattaforma discovery+, per seguire le partite sempre e dovunque.