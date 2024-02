Finanza: Cipollone della Bce sottolinea l’efficienza del Dlt ma invita alla cautela sugli impatti sulla stabilità monetaria

La tecnologia Dlt potrebbe accrescere l’efficienza delle operazioni finanziarie, ma occorre cautela

La rapida crescita delle tecnologie digitali ha suscitato l’interesse del mercato finanziario e ha stimolato la sperimentazione di nuove soluzioni. Una di queste tecnologie promettenti è la Distributed Ledger Technology (Dlt), che potrebbe aumentare l’efficienza delle operazioni finanziarie tradizionali e consentire nuovi casi d’uso. Tuttavia, è necessario procedere con cautela affinché queste innovazioni non compromettano il ruolo delle banche centrali nel regolamento delle transazioni tra le istituzioni finanziarie.

Secondo Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea (Bce), le banche centrali devono essere pronte ad adottare le nuove tecnologie e ad evolvere di conseguenza, come hanno fatto in passato. Questo permetterà di coniugare l’innovazione con la stabilità finanziaria, promuovendo la modernizzazione del settore. Cipollone sottolinea l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per definire il futuro dell’ecosistema del regolamento all’ingrosso in moneta di banca centrale. Questa collaborazione dovrebbe sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie, garantendo al contempo la sicurezza ed efficienza delle operazioni di regolamento.

Cipollone ammette che, nonostante i progressi tecnologici, ci sono ancora molti aspetti da approfondire. L’Eurosistema, tuttavia, sta facendo la sua parte per esplorare soluzioni di regolamento in moneta di banca centrale e per definire la propria visione per il futuro delle operazioni finanziarie all’ingrosso. Tuttavia, spetta al mercato dimostrare il valore aggiunto delle infrastrutture Dlt per gli impieghi all’ingrosso e stabilire gli standard necessari.

Le banche centrali devono stare al passo con la trasformazione digitale

Per mantenere il proprio ruolo e attrattiva come mezzo di pagamento, l’euro deve rimanere sulla frontiera tecnologica. Non vi è alcun motivo per cui le banche centrali dovrebbero essere gli unici attori a non tenere il passo con la trasformazione digitale. Al contrario, dovrebbero essere in prima linea per favorire l’innovazione finanziaria e garantire un percorso sicuro verso la modernizzazione.

L’Eurosistema sta lavorando per mantenere questo ruolo, ad esempio attraverso lo sviluppo di pagamenti al dettaglio e il lavoro sulle monete digitali. L’obiettivo è consentire a tutti di utilizzare la moneta di banca centrale in forma digitale, non solo come contante. In questo modo, si promuove l’adozione di soluzioni digitali sicure e si favorisce l’evoluzione del sistema finanziario.

In conclusione, la tecnologia Dlt offre opportunità interessanti per migliorare l’efficienza delle operazioni finanziarie. Tuttavia, è fondamentale procedere con cautela per garantire la stabilità finanziaria e il ruolo delle banche centrali nel regolamento delle transazioni. Le banche centrali devono stare al passo con la trasformazione digitale e collaborare con il settore privato per definire il futuro dell’ecosistema del regolamento all’ingrosso. In questo modo, si può coniugare l’innovazione con la stabilità finanziaria e promuovere la modernizzazione del settore.

