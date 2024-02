Fine dei Nar politico-eversivo: giudici indagano sulla strage di Bologna

La sentenza conferma l’ergastolo per Gilberto Cavallini per la Strage di Bologna

La Corte d’assise d’Appello ha emesso una sentenza confermando l’ergastolo per l’ex membro dei Nar, Gilberto Cavallini, per la sua partecipazione alla Strage di Bologna. Secondo la Corte, Cavallini era coinvolto in un’organizzazione politico-eversiva che mirava a destabilizzare lo Stato democratico e distruggere la società. La sentenza afferma che i Nar agivano in modo paramilitare e avevano accesso a armi e attrezzature militari, dimostrando così un’intenzione specifica di commettere il reato previsto dall’articolo 285 del codice penale.

Il fine politico eversivo dei Nar

La sentenza della Corte d’assise d’Appello sottolinea che il fine dei Nar era strettamente politico eversivo. Secondo la Corte, l’obiettivo principale dell’organizzazione era destabilizzare le istituzioni democratiche dello Stato e distruggere la società. Questo fine politico eversivo è stato considerato come una strategia di radicale destabilizzazione del sistema. La sentenza afferma che i Nar avevano come mira le strutture dello Stato democratico e che il loro obiettivo era la radicale distruzione della società.

La conferma dell’ergastolo per Cavallini

La sentenza della Corte d’assise d’Appello conferma l’ergastolo per Gilberto Cavallini per la sua partecipazione alla Strage di Bologna. La Corte ha ritenuto che Cavallini fosse coinvolto nell’organizzazione politico-eversiva dei Nar e che avesse un ruolo attivo nella pianificazione e nell’esecuzione dell’attentato. La sentenza sottolinea che Cavallini aveva accesso a armi e attrezzature militari, dimostrando così la sua intenzione specifica di commettere il reato previsto dall’articolo 285 del codice penale. Confermando l’ergastolo, la Corte ha stabilito che Cavallini è colpevole della Strage di Bologna e che deve scontare la pena massima prevista dalla legge.

La sentenza della Corte d’assise d’Appello conferma l’ergastolo per Gilberto Cavallini, ritenendolo colpevole della Strage di Bologna. Secondo la Corte, Cavallini faceva parte di un’organizzazione politico-eversiva che mirava a destabilizzare lo Stato democratico e distruggere la società. La sentenza sottolinea che i Nar agivano in modo paramilitare e avevano accesso a armi e attrezzature militari, dimostrando così un’intenzione specifica di commettere il reato previsto dall’articolo 285 del codice penale.

About The Author