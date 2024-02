Fiordaliso eliminata nel televoto, Luzzi sconvolto: Grande Fratello 34° puntata

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi torna nella Casa dopo un malore

Nella 34esima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi fa il suo ritorno nella Casa di Cinecittà dopo un malore che lo ha costretto a lasciare temporaneamente il programma. Il gieffino calabrese ha avuto un malore a causa di una dieta ridotta e di un intenso allenamento sul tapis roulant, che lo ha portato a svenire. Prima del suo rientro, il conduttore Alfonso Signorini ha discusso delle recenti liti tra i due gruppi di concorrenti, quello di Beatrice Luzzi e quello di Perla Vatiero.

Beatrice Luzzi trionfa nel televoto, Stefano Miele candidato al prossimo

La puntata prosegue con l’annuncio del perdente del televoto: Stefano Miele, con il 4% dei voti (Beatrice 45%, Letizia 37%, Vittorio 14%). Nonostante non sia stato eliminato, Stefano diventa il primo candidato al prossimo televoto. Le percentuali del televoto hanno rivelato il grande sostegno dei fan di Beatrice, che ha ottenuto un impressionante 45% dei voti contro tre altri concorrenti. Questo dimostra l’importanza del gruppo che sostiene l’attrice.

Nuovi concorrenti e sorprese nella Casa del Grande Fratello

Durante la puntata, Alfonso Signorini invita Greta Rossetti al confessionale per discutere della sua situazione sentimentale con Sergio. Greta chiarisce che al momento tra loro c’è solo un’amicizia, ma lascia aperta la possibilità di un futuro sviluppo. Inoltre, Greta rivela di avere un rapporto più profondo con Vittorio Menozzi, ma lo considera solo un amico. Successivamente, viene presentato un nuovo concorrente, Alessio Falsone, che viene accolto nella Casa di Cinecittà da Greta e Anita Olivieri. Inoltre, c’è una sorpresa per Rosy Chin, che ha la possibilità di riabbracciare i suoi figli. Infine, si unisce al gruppo di concorrenti anche Simona Tagli.

Beatrice Luzzi sconvolta durante le nomination, Fiordaliso lascia il programma

Durante le nomination, Beatrice Luzzi ha un crollo emotivo in diretta, rivelando che non tutto ciò che le accade viene trasmesso in puntata. In lacrime, l’attrice esprime la sua frustrazione per il trattamento che riceve e minaccia di lasciare il programma. Alfonso Signorini risponde alle sue accuse, definendola una persona egocentrica e chiedendole di considerare anche le esigenze degli altri concorrenti. Successivamente, vengono annunciate le nomination che portano al televoto Beatrice, Vittorio e Federico. Beatrice invita il suo pubblico a farla uscire dalla Casa di Cinecittà. Inaspettatamente, Fiordaliso annuncia di lasciare il Grande Fratello, lasciando tutti i concorrenti sconvolti.

About The Author