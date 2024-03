Fiordaliso: il ritorno trionfale sul palco con gli amici di sempre

La lunga attesa termina per Fiordaliso, la celebre cantante e interprete di successi come “Non voglio mica la luna”. Dopo l’esperienza al Grande Fratello, ieri sera si è esibita live per la prima volta in un locale di Modena. La serata è stata carica di emozioni e ha visto la partecipazione speciale di due amici di lunga data: Angelica Baraldi e Vittorio Menozzi, entrambi ex coinquilini della cantante nel reality show.

Una serata indimenticabile: il ritorno di Fiordaliso sul palco

Fiordaliso ha finalmente fatto il suo ritorno trionfale sul palco, dopo l’avventura al Grande Fratello, di fronte al suo pubblico affezionato. Accompagnata da Angelica Baraldi e Vittorio Menozzi, due amici che hanno condiviso con lei momenti speciali nella Casa, la cantante ha regalato emozioni e ha dimostrato di avere un forte legame con chi l’ha sostenuta durante il percorso nel reality show. La serata si è conclusa con una divertente gag immortalata sui social da Angelica, evidenziando il profondo legame di amicizia nato tra i concorrenti all’interno della Casa.