Fiordaliso: la cantante ritorna alle scene con una serata memorabile e aneddoti divertenti

Fiordaliso: una serata indimenticabile al Lolita di Modena

Dopo il suo trionfale percorso al Grande Fratello, Fiordaliso è pronta a tornare sul palco con ancora più carica ed energia. La zia Fiorda ha dato il via all’entusiasmo dei fan tramite i social, annunciando a gran voce un imperdibile appuntamento musicale. Attraverso una storia Instagram, la cantante ha fatto sapere che a partire dal 2 marzo sarà di nuovo in scena nei locali italiani. Questa sera, sabato 2 marzo, Fiordaliso si esibirà al Lolita di Via Emilia Est a Modena, come confermato dal manifesto dell’evento. Una notte all’insegna della musica che regalerà successi intramontabili degli anni ’70, ’80 e 2000, con Fiordaliso nel ruolo di protagonista assoluta. Per i fan desiderosi di rivederla in azione dopo la sua esperienza al Grande Fratello, durante la quale ha conquistato anche il cuore della Generazione Z, questa sarà un’opportunità da non perdere, grazie all’evento organizzato in collaborazione con Radio Stella.

Gli scatenati ritorni di *Fiordaliso e il divertente siparietto a _Verissimo_*

In una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Fiordaliso ha raccontato aneddoti e retroscena divertenti legati alla sua riuscita performance sui social. Durante la sua apparizione nello studio televisivo, la cantante ha regalato al pubblico una gag esilarante esibendosi con il microfono al contrario, mentre intonava il suo celebre successo “Non voglio mica la luna”. “Era solo play-back, cosa importa. È stupendo che ho cantato così, va bene, ma la mia voce è così potente che si sarebbe sentita anche da lontano. Sono proprio fuori di testa”, ha scherzato la determinata artista, pronta a ritornare in scena questa sera e a far divertire il suo pubblico con la sua grinta e la sua passione per la musica.