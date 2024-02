Fiordelisi e la rottura con Donnamaria: il ruolo delle amicizie sbagliate

Antonella Fiordelisi parla della fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha recentemente rivelato dettagli sulla fine della sua relazione con Edoardo Donnamaria. I due si sono conosciuti nel corso del reality show l’anno scorso, ma si sono separati quest’estate, alcuni mesi dopo la fine del programma.

In un’intervista con Luke Marani, Antonella ha spiegato che ci sono state diverse ragioni alla base della loro rottura, tra cui alcune amicizie che non le piacevano. Secondo la Fiordelisi, Edoardo è stato influenzato da queste relazioni.

Antonella ha affermato che Donnamaria “non ha lottato” per la loro relazione e non è riuscito a metterla al primo posto, il che ha portato alla fine della loro storia. Ha anche ammesso che entrambi hanno commesso errori che hanno portato alla rottura.

“Purtroppo non è andata a finire bene. Si potevano evitare certe situazioni. Anche io ho capito di aver sbagliato in molte occasioni. Ma lui non è stato in grado di mettermi al primo posto come ho fatto io.”

Secondo Antonella, alcune amicizie che Edoardo ha stretto durante il programma hanno avuto un grande impatto sulla loro relazione. Tra queste, c’era l’amicizia con Edoardo Tavassi, attualmente fidanzato con Micol Incorvaia, ex di Donnamaria. Antonella non ha mai apprezzato Micol e non ha sopportato che Edoardo mantenesse un buon rapporto con lei.

“A volte le amicizie sbagliate non aiutano. Durante il programma non andavo d’accordo con molti concorrenti. Una volta uscita dalla Casa, lui voleva incontrare un amico con cui io non andavo d’accordo. Di conseguenza, sono sorti dei problemi.”

La storia turbolenta tra Antonella e Edoardo

La coppia si è incontrata durante il Grande Fratello Vip e la loro storia è stata molto tormentata ma anche molto seguita. Hanno subito guadagnato un grande seguito di fan che ha sofferto per la loro separazione. Tanto che, qualche mese fa, è stato proiettato un video della coppia a Times Square.

A giugno la loro storia è giunta al termine, ma non senza conseguenze negative. Infatti, i due hanno continuato a scambiarsi frecciatine sui social media, anche a distanza di mesi. Antonella ha accusato Edoardo di essere stata la persona che più l’ha fatta sentire sbagliata, mentre lui ha sottolineato che “solo dopo la fine di una relazione si capisce con chi si è stato”.

Inoltre, Antonella ha accusato Edoardo di voler illudere i fan, autorizzandolo a pubblicare una delle loro ultime conversazioni. Una serie di tweet ambigui e scambi di battute che hanno solo confermato che una possibile riconciliazione sembra quasi impossibile. Nel frattempo, Antonella ha partecipato a Pechino Express e ha conosciuto un altro uomo, Guglielmo Vicario. Tuttavia, sembra che anche questa relazione sia giunta al termine a causa di un tradimento.

