Fiorella Mannoia smentisce le voci sulla presunta bestemmia in diretta

La polemica sulle presunte bestemmie di Fiorella Mannoia durante la sua esibizione a Sanremo 2024

Durante la sua esibizione al Festival di Sanremo 2024, Fiorella Mannoia è stata al centro di una polemica sui social network. Alcuni spettatori hanno sollevato il dubbio se la cantante abbia bestemmiato durante la sua performance. I commenti sono stati diffusi su Twitter e TikTok, generando una discussione su ciò che effettivamente la cantante diceva nella canzone.

La parola oggetto di controversia è stata individuata nel testo della canzone “Mariposa” di Fiorella Mannoia, dove il termine “orgogliosa” viene scambiato per una bestemmia. Tuttavia, la cantante ha chiarito che questo fraintendimento è stato alimentato dalla rapidità e superficialità con cui le informazioni si diffondono sui social media, anziché da un fatto concreto.

La stessa Mannoia ha smentito le accuse, affermando: “Io non ci avevo nemmeno pensato. Adesso mi posso sbagliare mentre canto? Spero di no“. La cantante ha spiegato che si tratta di un malinteso causato da un’illusione uditiva, in cui una volta che si nota ciò, non si riesce più ad ascoltare altro.

Fiorella Mannoia e il testo esatto di “Mariposa”

Dopo la polemica sulle presunte bestemmie, molti si sono chiesti qual è il testo esatto della canzone “Mariposa” di Fiorella Mannoia. La cantante ha scritto il brano insieme a Fabrizio Moro e Federica Abbate, ed è stato pubblicato nel 2021.

Il testo della canzone parla di un amore che si è trasformato in una prigione, in cui la protagonista si sente intrappolata e desidera liberarsi. La parola “orgogliosa” è presente nel ritornello della canzone, ma è stata fraintesa da alcuni come una bestemmia.

Fiorella Mannoia ha voluto chiarire che il suo intento non era quello di bestemmiare, ma di esprimere un sentimento di ribellione e di desiderio di libertà. La cantante ha sottolineato che è importante prestare attenzione alle parole e non trarre conclusioni affrettate, soprattutto quando si tratta di interpretare testi musicali.

In conclusione, la polemica sulle presunte bestemmie di Fiorella Mannoia durante la sua esibizione a Sanremo 2024 si è rivelata infondata. La cantante ha smentito le accuse, spiegando che si tratta di un malinteso causato da un’illusione uditiva. È importante prestare attenzione alle parole e non trarre conclusioni affrettate, soprattutto quando si tratta di interpretare testi musicali.

