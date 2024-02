Fiorello a Sanremo: showman scatenato e calo di PornHub

Fiorello omaggia gli innamorati nel finale di ‘Viva Rai2’

Nel giorno di San Valentino, Fiorello ha voluto rendere omaggio agli innamorati nel numero finale di ‘Viva Rai2’. Il conduttore ha cantato e ballato circondato da un mare di cuori, regalando un momento di allegria e romanticismo. Tuttavia, la puntata è stata aperta con un tocco di autoironia. Infatti, è stata svelata una curiosa notizia: i momenti in cui Fiorello si è esibito a Sanremo corrispondono a quelli in cui la piattaforma PornHub ha registrato una diminuzione di utenti in Italia. Con il suo solito umorismo, Fiorello ha commentato: “Ma ti rendi conto, guardavano me e non PornHub! Il problema è che adesso loro sono contro di me. Sono uscito di casa stamattina e c’era un piccolo nucleo di PornHub in protesta”.

La Rai prende le distanze da Fiorello

Tuttavia, poco dopo l’ironico episodio, un (finto) comunicato Rai ha fermato Fiorello. I vertici della Rai hanno preso le distanze dal conduttore, responsabile del calo di utenti su PornHub. La Rai ha voluto scusarsi con la piattaforma amica e ha già richiesto ai propri truccatori di ridimensionare il naturale sex appeal di Fiorello. Un’azione che dimostra l’ironia e la complicità tra il conduttore e la Rai.

Fiorello scherza sulla chiamata Schlein-Meloni e sui limiti di velocità

Durante la puntata, Fiorello ha anche scherzato sulla politica italiana. Ha fatto riferimento alla presunta linea privata tra Schlein e Meloni, intitolata “You and PD” con tariffa illimitata. Un commento ironico che ha suscitato sorrisi e risate in studio. Fiorello ha poi sottolineato l’importanza di dare un segnale di pace e di evitare litigi in politica.

Infine, il conduttore ha affrontato il tema dei limiti di velocità nelle città italiane. Dopo l’introduzione del limite di 30 km/h a Bologna, è arrivato il limite di 10 km/h a Bari. Fiorello ha scherzato sulla situazione, facendo un appello al Ministro Gualtieri: “Battiamoli tutti, andiamo in retromarcia!”. Ha poi commentato in modo divertente il limite di 30 km/h, affermando che si viaggia molto lentamente e raccontando un aneddoto di una signora che lo ha sorpassato a piedi con le buste della spesa.

In conclusione, Fiorello ha regalato ai telespettatori di ‘Viva Rai2’ una puntata divertente e ironica, con momenti di romanticismo e di satira politica. Il suo stile unico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico hanno reso la serata speciale, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità come conduttore televisivo.

