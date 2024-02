Fiorello attacca Ferragni e commette un grave errore a Sanremo

Fiorello colpisce Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2024

Durante la prima puntata del Festival di Sanremo 2024, Fiorello ha colpito Chiara Ferragni con un gesto provocatorio. Durante un collegamento esterno dal Teatro Ariston, lo showman siciliano ha srotolato un gigantesco striscione con una scritta emblematica: “Ama, pensati libero… È l’ultimo“.

Questo gesto ha due significati: da un lato, si riferisce al fatto che Fiorello non sarà più il conduttore del Festival a partire dal 2025, una decisione presa personalmente nonostante la pressione della Rai. Dall’altro lato, fa riferimento allo slogan con cui Chiara Ferragni si è presentata alla kermesse lo scorso anno, “Pensati libera”. Questo slogan ha suscitato diverse interpretazioni: alcuni lo hanno trovato significativo, altri lo hanno considerato solo una mossa di marketing.

Naturalmente, sui social media questo gesto provocatorio non è passato inosservato. Molti utenti hanno commentato l’accaduto, evidenziando anche un errore nella scritta dello striscione. Invece di scrivere “È l’ultimo”, è stato scritto “E’ l’ultimo”, con la E accentata al posto della È corretta. È curioso che nessuno abbia notato questa svista, considerando che molte persone lavorano al Festival. La gaffe di Fiorello è stata oggetto di critiche da parte degli utenti su Rai Uno, che si sono riversati su X, l’ex Twitter, per sbertucciare il conduttore.

Confermata la multa alla Rai per la pubblicità occulta a favore di Instagram

Nel frattempo, il Tar del Lazio ha confermato la multa di 175 mila euro inflitta alla Rai dall’Agcom per pubblicità occulta a favore di Instagram durante il Festival di Sanremo 2023. La sanzione è stata comminata a causa di un episodio in cui Amadeus ha aperto il suo profilo Instagram ufficiale in diretta, facendo un selfie con Chiara Ferragni e Gianni Morandi, che erano presenti all’Ariston come co-conduttori. La Rai ha annunciato di presentare ricorso contro questa decisione.

La caduta dell’aurea di intoccabilità di Chiara Ferragni

La “caduta dell’aurea di intoccabilità” di Chiara Ferragni è iniziata con il “Balocco-gate” e sembra continuare con il gesto provocatorio di Fiorello al Festival di Sanremo. La famosa influencer cremonese, che ha raggiunto una grande popolarità grazie al suo stile di vita lussuoso e alla sua presenza sui social media, sembra essere diventata un bersaglio per alcune critiche.

Tuttavia, nonostante le critiche e le polemiche, Chiara Ferragni continua a essere una figura di grande successo nel mondo dell’intrattenimento e della moda. La sua influenza sui social media è indiscutibile e il suo marchio personale è diventato un vero e proprio impero. Nonostante le critiche, Chiara Ferragni ha dimostrato di saper affrontare le sfide e di essere una donna di successo nel suo campo.

In conclusione, il gesto provocatorio di Fiorello nei confronti di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2024 ha suscitato molte reazioni e ha contribuito a mettere in discussione l’immagine di intoccabilità dell’influencer cremonese. Tuttavia, Chiara Ferragni continua a essere una figura di grande successo nel mondo dell’intrattenimento e della moda, dimostrando di saper affrontare le critiche e di essere una donna di successo nel suo campo.

