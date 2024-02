Fiorello critica duramente John Travolta: un giudizio terrificante

John Travolta al Festival di Sanremo: una gag che è andata male

Il pubblico del Festival di Sanremo è rimasto deluso dalla performance di John Travolta durante il “Ballo del qua qua”. La gag è sembrata improvvisata e priva di senso, lasciando l’impressione di essere stata inserita solo per riempire il vuoto. Anche Fiorello, nel corso della puntata di Viva Rai2…Viva Sanremo, ha ammesso che è stata una scena “terrificante”. Nonostante qualche errore, Fiorello rimane il migliore in TV e ha dimostrato di saper riconoscere quando qualcosa non funziona.

La reazione di Fiorello alle critiche

Fiorello ha affrontato immediatamente le critiche riguardo all’ospitata di John Travolta, rivolgendosi all’amico Amadeus. Ha definito la gag come una delle più terrificanti nella storia della televisione italiana e ha sottolineato che lui ha ricevuto gli insulti mentre Amadeus era impegnato altrove. Nonostante la difesa di Amadeus, Fiorello ha ammesso che la scena è stata imbarazzante e che pagare una cifra elevata per un ospite internazionale e poi farlo ballare sul palco senza un motivo apparente è stato un errore.

Ospiti internazionali a Sanremo: una forzatura?

La presenza di ospiti internazionali al Festival di Sanremo è stata spesso criticata, con l’accusa di trattarli come “scimmiette da circo”. Anche con John Travolta, sembra che l’ospitata sia stata organizzata senza un filo logico. Molti spettatori si sono chiesti quale fosse il senso di tutto ciò. Fiorello ha ammesso di aver previsto che la scena sarebbe stata un fallimento e ha rivelato di aver proposto a Travolta di fare la Qua Qua dance in modo ironico. Nonostante l’approvazione dell’attore, la gag è risultata un fiasco. Fiorello ha chiuso l’argomento assumendosi la responsabilità dell’errore.

Nonostante l’incidente con John Travolta, il Festival di Sanremo continua e si spera che le prossime ospitate, come quella di Russel Crowe, siano più curate e pensate. È importante che il futuro conduttore del Festival impari dagli errori di quest’anno e si adatti al contesto italiano. Il pubblico vuole sentire gli artisti italiani esibirsi e apprezza la comicità e le conversazioni che si inseriscono nel tessuto della kermesse. Gli ospiti internazionali possono sembrare fuori luogo in un evento così italiano come Sanremo.

