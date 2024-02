Fiorello critica Fazio: “Si vede che sei un uomo Rai”

Amadeus e Fiorello ospiti di Fabio Fazio prima del Festival di Sanremo 2024

Nonostante il trasferimento sul Nove di Che tempo che fa, ieri sera Amadeus e Fiorello sono stati ospiti di Fabio Fazio, proprio prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2024. Questa tradizione è stata mantenuta nonostante i rapporti tesi con la Rai, che ha portato Fazio a trasferirsi sul Nove insieme a Luciana Littizzetto a causa di un mancato rinnovo del contratto. Durante l’intervista, Fiorello ha colto l’occasione per mandare qualche frecciatina all’indirizzo di Fazio e della Rai stessa.

L’ironia di Fiorello a Che tempo che fa

Durante l’intervista, Fiorello ha scherzato con Fazio, affermando: “Il fatto che tu ci hai invitati dimostra che tu comunque sei un uomo Rai“. Amadeus, invece, ha risposto senza imbarazzo: “Ma io ci ho passato 40 anni, non mi sento mica estraneo“. Fiorello ha poi colpito la Rai con una frecciatina: “Sì, sei un uomo Rai, ma pagato da altri, e questa cosa qui alla Rai piace tanto“.

Un incontro che porta fortuna?

Per Amadeus, l’incontro con Fazio prima dell’inizio del Festival rappresenta una sorta di porta fortuna. Ha infatti dichiarato: “Tu sai che io sono superstizioso e non avrei mai potuto saltare questo collegamento“. Sarà questo un segnale di pace da parte della Rai? Fazio sembra fiducioso: “Li ringrazio molto perché sembra finalmente un segno di serenità, non sono mica un nemico!“, ha concluso il conduttore, riferendosi al DG Rai Rossi e a Roberto Sergio.

