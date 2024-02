Fiorello critica Mara Venier: “Farle leggere la velina è stato un errore”

Fiorello commenta la lettura della nota pro-Israele durante Domenica In

Durante l’ultima puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, è stata letta in diretta una nota dell’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha suscitato diverse polemiche. La nota, apertamente pro-Israele, è stata letta in seguito alla censura di alcuni cantanti che chiedevano il “cessate il fuoco” durante il Festival di Sanremo. Questo ha scatenato una serie di reazioni sui social e nei salotti televisivi.

Fiorello: “È stato un errore, ora calma”

Fiorello ha commentato l’episodio definendolo un errore. Tuttavia, invita alla calma, sottolineando che la questione è già stata ampiamente discussa. Ha anche richiamato l’attenzione sulla violenza, affermando che non è mai accettabile. Ha sottolineato che l’amministratore delegato Sergio ha persino richiesto una scorta, suggerendo che potrebbe esserci stata una minaccia anche nei suoi confronti.

Mara Venier: “Ogni cantante era libero di dire ciò che voleva”

In un’intervista al Corriere della Sera, Mara Venier ha espresso il suo disagio riguardo alla situazione, affermando di sentirsi profondamente turbata. Ha sottolineato che durante tutta la sua carriera non ha mai censurato nessuno né è stata accusata di censura. Ha ribadito il suo ruolo di conduttrice Rai e la sua disponibilità nel leggere comunicati istituzionali quando richiesto dall’azienda. Riguardo al contenuto della nota, Venier ha ipotizzato che potrebbe esserci chi non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di ricordare anche le vittime innocenti di altre tragedie, come quelle di Gaza. Ha espresso il suo dolore per le madri di Gaza che hanno perso i loro figli bambini e per le donne ebree vittime di violenza sessuale e sequestro. Ha sottolineato la sua compassione per tutte le vittime civili coinvolte in conflitti e tragedie.

Questo articolo è stato scritto sulla base dell’articolo originale pubblicato su link il 15 febbraio 2024.

