Fiorello denuncia l'inquinamento atmosferico in Lombardia: "Bisogna respirare a giorni alterni" - avvisatore.it

Sala contro lo smog: “Non esiste, è solo la Smog Week”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha reagito con forza alle recenti preoccupazioni riguardanti lo smog in Lombardia. In un’intervista, ha dichiarato:

«Secondo me… coff… non esiste… coff.. lo smog*».

La situazione ha portato a restrizioni sull’aria, con la necessità di respirare a giorni alterni. Tuttavia, Sala ha ironizzato sulla questione, definendo l’evento come la “Smog Week”. La vicenda ha ispirato anche battute da parte di personaggi pubblici come Fiorello, Biggio, Casciari e altri membri di ‘VivaRai2!’.

Giuseppe Sala ribadisce la sua posizione contro lo smog.

La situazione ha generato ironia e battute da parte di personaggi noti.

Fedez e il Codacons: una saga legale dai risvolti inaspettati

Il rapper Fedez è tornato al centro dell’attenzione per una controversia legale con il Codacons. In merito alla vicenda, ha commentato:

«Forze oscure all’opera*».

La situazione ha assunto toni surreali, con reciproche denunce e controdennunce tra le parti coinvolte. Fedez ha scherzato sulle dinamiche della disputa, prevedendo un epilogo in stile drammatico:

«Vedrete che alla fine di tutto ciò il Codacons gli dirà ‘Sono tuo padre!’*».

Fedez e il Codacons sono coinvolti in una saga legale dai toni ironici.

Il rapper ha commentato sarcasticamente sulle dinamiche della controversia.

La corsa alle ‘poltrone di stato’ e il caso del canone Rai

Un’altra questione che ha tenuto banco è stata la corsa per le posizioni di potere, con almeno 500 candidati in lizza. Tra le ipotesi circolate, spicca quella di Giampaolo Rossi come possibile direttore generale della Rai. Sul tema, lo showman ha commentato:

«Guardate la sua faccia – dice lo showman inquadrando la sua foto da un quotidiano – Solo così già 12-13 evasori sono corsi a pagare il canone. Ma non finisce qui, lui andrà casa per casa a vedere se la gente paga*».

Si registra una forte competizione per le posizioni di potere.

Giampaolo Rossi potrebbe assumere un ruolo chiave alla Rai, con implicazioni sul pagamento del canone.

In un contesto di dibattiti accesi e situazioni paradossali, la scena culturale e dell’intrattenimento continua a offrire spunti di riflessione e umorismo, alimentando la discussione pubblica e l’interesse mediatico.

About The Author