Fiorello e Amadeus: L’arma di “distrazione” di massa per travolgere Travolta

Fiorello e la sua banda illuminano la serata di Sanremo

Nella serata di ieri, il palco dell’Ariston è stato animato dalla presenza di Fiorello, Biggio, Casciari e dalla co-conduttrice d’eccezione Alessia Marcuzzi, insieme alla loro banda. L’atmosfera è stata scintillante e non sono mancati i commenti sulle polemiche riguardanti la pubblicità occulta. Fiorello ha scherzato sulla frase pronunciata da Amadeus, “Don’t worry be happy”, che è il claim delle scarpe di John Travolta, sottolineando che Amadeus non era d’accordo con lo sponsor. Ha poi aggiunto con il suo solito spirito: “Ma quello l’inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni. Se vede una donna triste, le dice automaticamente ‘No woman, no cry'”.

L’ospite speciale Russell Crowe

Un altro momento di grande interesse è stato l’ospite speciale della serata, Russell Crowe. Fiorello ha scherzato con lui, ringraziandolo per il dissing contro Travolta e sottolineando che tutto questo è stato possibile grazie a lui. Ha affermato con ironia che prima della loro performance, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Fiorello ha concluso dicendo: “Io e Amadeus siamo un’arma di ‘distrazione’ di massa!”.

Fiorello e il dissing tra cantanti melodici italiani

Durante la puntata di ‘Viva Rai2!…Viva Sanremo!’, Fiorello ha continuato a parlare del dissing, coinvolgendo uno degli ospiti principali, Gianni Morandi. Ha spiegato il significato del termine, sottolineando che di solito si riferisce ai rapper, ma ha immaginato cosa succederebbe se i cantanti melodici italiani si sfidassero a colpi di dissing. Ha fatto un esempio divertente, immaginando un dissing tra Gianni Morandi e Ranieri, suscitando le risate del pubblico presente.

In conclusione, la serata di Sanremo è stata caratterizzata dalla presenza di Fiorello e della sua banda, che hanno portato allegria e spensieratezza sul palco dell’Ariston. I commenti sulle polemiche e gli ospiti speciali, come Russell Crowe, hanno reso la serata ancora più interessante. Fiorello ha dimostrato ancora una volta il suo spirito brillante e il suo talento nel coinvolgere il pubblico.

