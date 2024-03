Fiorello e il divertente show di VivaRai2!

Fiorello e il suo team, con Biggio, Casciari e tutto il cast, portano allegria e sole nella Capitale con un episodio speciale di VivaRai2!

Alert gaffe: gli Oscar e la divertente gag

Fiorello non perde occasione per scherzare sulla gaffe di Televideo riguardante i titoli candidati agli Oscar. Con ironia, commenta le sinossi fittizie e fa riferimento anche alle recenti elezioni in Abruzzo, regalando momenti di spensieratezza al pubblico.

Il “caso” delle foto ritoccate della Principessa del Galles

Fiorello affronta anche il “caso” delle foto ritoccate della Principessa del Galles, difendendola dagli attacchi mediatici inglesi e suggerendo che in Italia le regole sono diverse. Con un tocco di umorismo, propone alternative divertenti al selfie e condivide una simpatica esperienza personale con Photoshop.