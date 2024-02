Fiorello inaugura Sanremo 2024 con il suo entusiasmante “Viva Rai2!” all’Ariston

Sanremo 2024: Fiorello apre il Festival con Viva Rai2!

Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: la 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024 sta per iniziare. E ad aprire ufficialmente le danze è stato Fiorello, che questa mattina ha registrato la puntata di Viva Rai2! direttamente dall’Ariston. Ma non è stato un semplice studio televisivo: Fiorello ha scelto di registrare all’interno di un glass che ha soprannominato “l’Aristonello”.

Le strade di Sanremo, come via Matteotti e piazza Mameli, sono state prese d’assalto fin dalle prime ore del mattino da fan e curiosi desiderosi di assistere alla puntata mattutina di Viva Rai2!. Ma da domani, il programma si trasformerà in DopoFestival, andando in onda di notte subito dopo la puntata del Festival all’interno dell’Ariston.

Amadeus, il conduttore di questa edizione, fa il suo ingresso

Ovviamente, la festa non poteva iniziare senza il conduttore di questa edizione, Amadeus, che quest’anno presenterà il suo quinto e ultimo Sanremo. Dopo una notte breve, Amadeus è sceso in campo alle 4 del mattino, stupendo tutti suonando la chitarra elettrica. Il conduttore sembra intenzionato a mantenere la promessa di un “Festival h24”. Durante la registrazione di Viva Rai2!, Fiorello ha annunciato: “Questo è l’ultimo Sanremo, ve l’ho detto! E faremo anche di peggio. Prometto al pubblico che ci sta seguendo che una delle cinque sere verrò in sala con la parrucca che stai indossando ora e tu farai un annuncio serio di un cantante con questa in testa”.

Fiorello punzecchia Fazio: “Si vede che anche tu sei un uomo Rai”

Durante la registrazione di Viva Rai2!, Fiorello ha colto l’occasione per ironizzare sull’intervista rilasciata ieri da Fazio sul Nove. “Ieri abbiamo detto che sarà l’ultimo Sanremo per noi, ma non abbiamo detto tutta la verità. Non solo il cantante che vincerà il Festival non potrà andare al Nove, ma non potrà nemmeno guardarlo per due settimane! Durante Sanremo 3 per 3 farà 6. Lo hanno deciso i vertici Rai”, ha scherzato Fiorello. E ha concluso con una frecciata: “D’altronde è tutta colpa di Belzebù/Amadeus, invidioso perché Fazio ha avuto il Papa, mentre noi Sangiovanni e i Santi Francesi”.

About The Author