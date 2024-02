Fiorello respinge accuse pubblicità occulta e riceve Tapiro

Fiorello risponde alle accuse di pubblicità occulta: “Amadeus non conosce nemmeno l’inglese”

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Fiorello ha voluto affrontare le polemiche riguardanti le accuse di pubblicità occulta mosse ad Amadeus. Il conduttore avrebbe pronunciato la frase “Don’t worry, be happy”, che è il claim delle sneakers U-Power di John Travolta. Tuttavia, Fiorello ha difeso Amadeus, affermando che non conosce nemmeno l’inglese e che la frase era solo un modo per scherzare. Ha aggiunto ironicamente che se vede una donna triste, le dice automaticamente “No woman, no cry”, citando una famosa canzone di Bob Marley.

Russell Crowe ospite di Sanremo: Fiorello scherza sul dissing contro Travolta

Durante la serata, Fiorello ha voluto fare un commento divertente sull’ospite speciale Russell Crowe. “Russell, ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta”, ha scherzato il comico. Ha poi sottolineato che tutto il clamore intorno a Sanremo è iniziato grazie a lui e ad Amadeus, definendosi un’arma di “distrazione” di massa. In questo modo, ha cercato di spostare l’attenzione sul grande attore australiano.

Fiorello riceve il Tapiro d’Oro: è il 27esimo della sua carriera

Fiorello è diventato il protagonista indiscusso delle polemiche legate alla seconda serata di Sanremo. Tanto che è stato premiato con il famoso Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, inviato del programma, ha consegnato il premio a Fiorello per aver coinvolto John Travolta nel Ballo del qua qua in diretta nazionale. Questo è il 27esimo Tapiro che il comico riceve nella sua carriera, un numero significativo che sicuramente lo rende orgoglioso dei suoi successi.

