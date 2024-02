Fiorello si schiera nella bufera di Mara Venier: tutti i dettagli

Fiorello difende Mara Venier dopo la bufera mediatica

Durante la puntata di Viva Rai2! trasmessa giovedì 14 febbraio, Fiorello ha affrontato la controversia che ha coinvolto Mara Venier dopo che quest’ultima ha letto una nota firmata dall’ad Rai Roberto Sergio durante la puntata speciale di Domenica In dedicata a Sanremo. La nota era chiaramente a favore di Israele. La conduttrice, oltre a riportare le parole del dirigente, ha commentato: “Dichiarazioni su cui naturalmente siamo tutti d’accordo”.

Fiorello, noto per il suo umorismo pungente, ha assunto un tono serio quando ha parlato della situazione che ha messo in difficoltà la collega. “Far leggere quelle veline è stato un errore, ma ora calma tutti. Quello che è successo è stato già ampiamente criticato. Ora calma, perché quando entra in gioco la violenza non va bene”. Ha poi concluso ironicamente: “Hanno persino dovuto assegnare una scorta all’ad Sergio, finiranno per assegnarla anche a me…”.

Mara Venier difende le sue scelte

Mara Venier ha scelto di rompere il silenzio dopo l’incidente avvenuto durante la diretta di Domenica In lo scorso 11 febbraio, concedendo un’intervista al Corriere della Sera. Ha difeso le sue azioni e respinto le feroci critiche che ha ricevuto.

La conduttrice di Domenica In ha raccontato di aver sofferto molto personalmente a causa di questa vicenda, spiegando di aver pianto molto sia per le madri israeliane che per quelle di Gaza. In particolare, ha affermato di essere stata profondamente colpita dalle accuse di censura che le sono state rivolte, sia per il caso Ghali che per quello di Dargen D’Amico, interrotto mentre parlava di immigrazione.

Venier ha sostenuto che la sua decisione di interrompere gli artisti è stata presa solo per motivi di programmazione, poiché il tempo era limitato. Nonostante la lunga durata della diretta di Domenica In, che è durata circa sei ore, non tutti gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo sono riusciti a esibirsi. La conduttrice si è scusata con loro e li ha invitati a partecipare alla sua trasmissione nelle prossime puntate.

Un appello alla calma

Fiorello e Mara Venier hanno entrambi cercato di porre fine alla polemica che ha coinvolto la conduttrice di Domenica In dopo l’episodio controverso. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di evitare la violenza. Fiorello ha ironizzato sulla situazione, mentre Venier ha difeso le sue scelte e ha spiegato il suo punto di vista.

È importante ricordare che la libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma è altrettanto importante rispettare le opinioni altrui e cercare di trovare un terreno comune. La bufera mediatica che ha coinvolto Mara Venier è un esempio di come le parole possano scatenare reazioni intense e spesso negative. È fondamentale che i media e il pubblico mantengano un dialogo aperto e rispettoso, evitando di cadere nella violenza verbale o fisica.

