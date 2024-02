Fiorello svela il pronostico sulla finale di Sanremo nella Viva Rai2: ultima puntata

Fiorello sorprende il pubblico con una performance speciale a Viva Rai2 Sanremo

La serata della cover al Festival di Sanremo 2024 ha visto la vittoria del giovane cantante napoletano Geolier, ma non è mancata la polemica con alcuni fischi da parte del pubblico. Tuttavia, a ristabilire l’ordine è intervenuto Fiorello, che si è esibito in una performance speciale durante l’ultima puntata di Viva Rai2…Viva Sanremo!, il varietà che ha raccolto i commenti a caldo dopo ogni serata del Festival.

Prima di vestire i panni di co-conduttore al fianco di Amadeus nella serata finale del Festival, Fiorello ha voluto regalare al pubblico un momento di nostalgia. Con il coro diretto da Beppe Vessicchio, si è esibito sulle note di “Finalmente Tu”, il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo nel lontano 1995, arrivando al quinto posto.

Ma non è finita qui. Durante l’ultima puntata di Viva Rai2, Fiorello ha anche espresso un pronostico sul vincitore della kermesse. Dopo aver ospitato Angelina Mango, che ha commosso l’Ariston con un tributo al padre Pino Mango cantando “La rondine”, Fiorello l’ha accompagnata all’uscita sulle note di “We are the Champions” dei Queen. Un gesto che ha lasciato intendere la preferenza del conduttore e la sua previsione per l’ultima serata di gara.

Fiorello, un ritorno atteso sul palco di Sanremo

La partecipazione di Fiorello come co-conduttore al Festival di Sanremo 2024 è stata molto attesa dal pubblico. Dopo aver trascorso la serata finale di Viva Rai2…Viva Sanremo!, il mattatore si è preparato per tornare sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus.

La sua performance speciale sulle note di “Finalmente Tu” ha fatto rivivere un momento importante della sua carriera, quando nel 1995 ha partecipato al Festival di Sanremo come concorrente. Nonostante non abbia vinto, Fiorello si è piazzato al quinto posto, dimostrando il suo talento e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Ora, dopo anni di assenza, Fiorello è pronto a tornare sul palco di Sanremo, questa volta nel ruolo di co-conduttore. Il suo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, che non vedono l’ora di vedere le sue performance e di godersi la sua simpatia e il suo carisma.

Un pronostico di Fiorello sulla vittoria del Festival

Durante l’ultima puntata di Viva Rai2…Viva Sanremo!, Fiorello ha espresso un pronostico sul vincitore del Festival di Sanremo 2024. Dopo aver ospitato Angelina Mango, il conduttore l’ha accompagnata all’uscita sulle note di “We are the Champions” dei Queen, lasciando intendere che la cantante potrebbe essere la sua preferita per la vittoria.

La performance di Angelina Mango sulle note de “La rondine”, brano del padre Pino Mango, ha commosso il pubblico e dimostrato il suo talento. Fiorello ha voluto rendere omaggio a questa emozionante esibizione, accompagnando la cantante con una canzone che evoca il senso di trionfo e vittoria.

Ora, il pubblico aspetta con trepidazione l’ultima serata del Festival di Sanremo, per scoprire se il pronostico di Fiorello si avvererà e se Angelina Mango riuscirà a conquistare la vittoria. Sarà una serata ricca di emozioni e sorprese, con Fiorello pronto a regalare al pubblico momenti indimenticabili.

About The Author