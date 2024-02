“Fiorello svela la ‘carriera finita’ di John Travolta: la promessa mantenuta”

John Travolta balla al Festival di Sanremo 2024: un’esperienza indimenticabile

Il famoso attore John Travolta ha fatto un’apparizione sorpresa al Festival di Sanremo 2024, accettando l’invito di Fiorello per un’esperienza che ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo aver mostrato ad Amadeus alcuni dei suoi balli più iconici sul palco dell’Ariston, Travolta si è unito a Fiorello per una performance indimenticabile.

Un ballo speciale per l’attore americano

Fiorello ha proposto a Travolta di eseguire una coreografia speciale, che avrebbe combinato l’inno nazionale italiano con la famosa “Qua Qua Dance”. Mentre mostrava le mosse del balletto dei paperi, Fiorello ha coinvolto l’attore americano in un mix di tarantella e ballo moderno. Il culmine della performance è stato un trio di danza sulle note del “Ballo del Qua Qua”. Travolta, che riceveva la traduzione attraverso un auricolare, ha riso e si è divertito durante tutto il numero.

Un momento emozionante per John Travolta

Durante la sua breve apparizione, Travolta ha condiviso alcuni ricordi personali con il pubblico. Ha parlato del suo amore per il film “La Strada” di Fellini, che ha visto per la prima volta quando aveva solo 4 anni. “Mi sono innamorato di Giulietta Masina”, ha detto Travolta, “e da quel momento ho deciso che non avrei mai spezzato il cuore a nessuno”.

L’attore americano ha anche scherzato sul quinto Sanremo di Amadeus, notando la sua forma fisica impeccabile. “Dopo 5 Sanremo, sei ancora in ottima forma”, ha detto Travolta, suscitando le risate del pubblico. Amadeus ha risposto con una battuta sulla sua multa per la pubblicità su Instagram, sottolineando che i suoi social media preferiti sono ancora il Televideo.

L’apparizione di John Travolta al Festival di Sanremo 2024 è stata un momento indimenticabile per il pubblico e per gli spettatori a casa. La sua energia e il suo talento hanno reso la serata ancora più speciale, dimostrando ancora una volta che la musica e la danza possono unire le persone di tutto il mondo.

