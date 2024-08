Firmato il decreto per il turismo accessibile: 50 milioni di euro per l’inclusione delle persone con disabilità

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un nuovo passo verso un turismo inclusivo e accessibile è stato compiuto con la firma del decreto da parte della ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, insieme ai ministri dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, e del Turismo, Daniela Garnero Santanché. Il decreto stabilisce i criteri di riparto del Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità, previsto per finanziare interventi specifici nel settore turistico.

Il fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità

Un investimento significativo per il turismo accessibile

Il decreto prevede l’allocazione di 50 milioni di euro, destinati alle Regioni italiane, per sostenere interventi che promuovano il turismo accessibile. La selezione dei progetti sarà effettuata con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità ai servizi turistici in diverse aree e strutture. La proposta include iniziative per la creazione di tirocini e percorsi di formazione per favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, non solo nel settore turistico ma in una visione più ampia della loro integrazione nella società.

Collaborazione tra enti

Le Regioni hanno la possibilità di sviluppare progetti in forma autonoma o in collaborazione con enti pubblici e organizzazioni del Terzo settore. Questa flessibilità mira a ottimizzare le risorse disponibili e a massimizzare l’impatto delle iniziative proposte. Le collaborazioni possono portare a sinergie importanti, permettendo di sviluppare un turismo che non solo accolga, ma valorizzi le competenze e le esigenze delle persone con disabilità.

I principi della convenzione ONU

Accessibilità universale

La ministra Locatelli ha sottolineato come l’accessibilità universale rappresenti uno dei principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Allineandosi a tali principi, l’iniziativa mira a garantire che tutte le persone, indipendentemente dalle loro condizioni, possano partecipare attivamente alla vita sociale e ricreativa. Questo approccio coinvolge, dunque, non solo il settore turistico, ma abbraccia anche esperienze culturali e ricreative, contribuendo a costruire una società più inclusiva.

Tutt’uno con la comunità

La capacità di ogni individuo di vivere una vita piena e realizzata è fortemente legata alla possibilità di fare scelte, creare relazioni, e partecipare ad eventi significativi. Progetti di turismo accessibile non solo rispondono a un bisogno pratico, ma anche a un’esigenza emotiva e sociale. Per questo motivo, è fondamentale che l’offerta turistica tenga conto delle diversità e delle esigenze di tutti gli utenti, promuovendo un turismo di qualità.

L’importanza della sinergia tra i ministeri

Un lavoro di squadra per il turismo inclusivo

La ministra Locatelli ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del ministro Santanchè, evidenziando l’importanza della collaborazione tra i vari dicasteri per promuovere un turismo sempre più inclusivo. Questo tipo di approccio interministeriale non solo consente di affrontare le sfide della disabilità in modo coordinato, ma favorisce anche l’emergere di idee innovative per migliorare l’offerta turistica in tutta Italia.

Un impegno a lungo termine

L’iniziativa rappresenta un passo importante, ma il governo è consapevole che l’impatto di tali interventi deve essere monitorato e valutato nel tempo. Prolungare l’impegno verso un turismo inclusivo e accessibile richiede sforzi costanti per affrontare sfide e opportunità future, assicurando che ogni iniziativa si traduca concretamente in miglioramenti nella vita delle persone con disabilità.

L’implementazione di tali politiche e finanziamenti rappresenta una speranza per tanti, delineando un futuro dove la disabilità non sia vista come un ostacolo, ma come una parte integrante della nostra società e della nostra esperienza turistica collettiva.