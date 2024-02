"Fischi all'Ariston per Geolier: Lucarelli e D'Alessio si esprimono su Sanremo" - avvisatore.it

Geolier trionfa al Festival di Sanremo ma viene fischiato

La quarta serata del Festival di Sanremo è sempre dedicata alle cover e ieri, venerdì 9 febbraio, il rapper napoletano Geolier ha trionfato con la sua esibizione insieme a Guè, Luce e Gigi D’Alessio in un medley intitolato “Strade – 7 e mezzo”. Tuttavia, la sua vittoria non è stata accolta con favore dalla platea presente all’Ariston e il giovane cantante è stato sommerso dai fischi al momento della consegna del premio. Questi fischi, raramente così forti nella storia del Festival, potrebbero essere dovuti a due motivi principali: la grande fama di Geolier e la sua forza nel televoto, che potrebbe rivelarsi decisiva nella finale, e il fatto che la canzone napoletana non sia ancora considerata parte della cultura italiana.

Una platea quasi vuota per Geolier

Non solo fischi, ma sembra che molti dei presenti al teatro abbiano deciso di andarsene prima che il rapper tornasse a esibirsi per l’ultima volta con il medley che gli ha fatto vincere. Di conseguenza, Geolier si è trovato a cantare di fronte a una platea quasi vuota. Questo episodio ha suscitato le reazioni di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui la giornalista Selvaggia Lucarelli e Gigi D’Alessio.

Le riflessioni di Selvaggia Lucarelli e Gigi D’Alessio

Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione sulla vicenda attraverso un lungo post su Instagram. Pur non essendo una fan di Geolier, la giornalista ha ritenuto che la reazione del pubblico di Sanremo sia stata eccessiva e fuori luogo, rappresentando qualcosa di radicato nella cultura italiana. Ha anche sottolineato la popolarità del rapper tra i giovani e i suoi successi recenti, concludendo che ci sia un “razzismo interiorizzato” nei confronti del sud Italia che si è manifestato in questa occasione.

Gigi D’Alessio, uno degli artisti che ha accompagnato Geolier sul palco, ha commentato i fischi ricevuti dal rapper dicendo: “Il Paese ha votato così, non c’è molto da dire. Tutte le volte che ho visto vincere qualcuno al Festival di Sanremo c’è sempre stato chi si lamentava”. Ha anche ricordato che in passato il pubblico dell’Ariston ha spesso mostrato disaccordo con il televoto. Nonostante ciò, D’Alessio si è detto felice per la vittoria di Geolier e ha elogiato la sua performance, definendola la “bistecca” del medley.

In conclusione, la vittoria di Geolier al Festival di Sanremo è stata accompagnata da fischi e da una platea quasi vuota. Le reazioni di Selvaggia Lucarelli e Gigi D’Alessio hanno evidenziato le criticità del personaggio di Geolier e hanno sollevato questioni sulla cultura italiana e il suo atteggiamento nei confronti del sud Italia. Nonostante le polemiche, D’Alessio ha mostrato supporto e apprezzamento per il giovane rapper.

