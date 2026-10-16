Fiumicino, lo sport abbatte le barriere: arriva Splash, il progetto di inclusione in piscina

Ultimo aggiornamento il 16 Ottobre 2026 by Emiliano Belmonte

Alla Piscina Comunale Fiumicino Nuoto un’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, anche con disabilità. Sabato 17 ottobre la presentazione con il sindaco Mario Baccini e l’assessora Monica Picca.

Fiumicino, 16 ottobre 2026 – L’acqua diventa uno strumento di inclusione sociale, capace di unire bambini e ragazzi attraverso il gioco, lo sport e la condivisione. A Fiumicino prende il via Progetto Splash, un’iniziativa pensata per offrire nuove opportunità di partecipazione e socializzazione anche ai minori con disabilità.

Il progetto, promosso dalla Cooperativa Sociale Integrata “A Casa di Enzo”, sarà presentato ufficialmente sabato 17 ottobre, alle ore 16, presso la Piscina Comunale Fiumicino Nuoto, in via Rodano. L’iniziativa nasce dalla collaborazione con il Comune di Fiumicino e la SIS Roma, che attraverso Sistemi Integrati per lo Sport gestisce la struttura.

L’obiettivo è rendere la piscina un ambiente accogliente e accessibile, dove ogni partecipante possa divertirsi, esprimere le proprie capacità e condividere esperienze con gli altri.

Inclusione e disabilità, a Fiumicino la piscina diventa uno spazio per tutti

Progetto Splash punta a superare le barriere attraverso attività ludico-ricreative in acqua, giochi di gruppo e momenti di incontro. Un percorso rivolto a bambini e ragazzi, aperto anche a chi presenta disabilità, con attività pensate per rispettare le caratteristiche e le esigenze individuali.

Al centro dell’iniziativa c’è la volontà di favorire le relazioni e la partecipazione, utilizzando l’ambiente acquatico come occasione di crescita personale e collettiva.

Il progetto vuole inoltre offrire alle famiglie un’opportunità per avvicinare i propri figli alle attività in piscina in un contesto attento all’accessibilità e all’inclusione.

Progetto Splash, alla Piscina Fiumicino Nuoto assistenza specializzata

Un elemento centrale del programma riguarda il supporto ai bambini e ai loro accompagnatori. Le attività saranno seguite da personale con formazione specifica nell’assistenza ai minori con disabilità e da un operatore socio-sanitario.

Sarà inoltre disponibile un servizio di assistenza negli spogliatoi, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività e rendere l’esperienza più serena per le famiglie.

La Piscina Fiumicino Nuoto metterà a disposizione gli spazi e le competenze tecniche del proprio staff, contribuendo alla realizzazione di un’iniziativa che unisce sport, attenzione sociale e partecipazione.

Fiumicino, Baccini e Picca alla presentazione del progetto

All’inaugurazione di sabato 17 ottobre, prevista alle ore 16, saranno presenti il sindaco di Fiumicino Mario Baccini e l’assessora alle Politiche Sociali Monica Picca.

L’appuntamento, aperto alle famiglie interessate, consentirà di conoscere le finalità di Progetto Splash e le opportunità offerte dalle attività acquatiche inclusive.

La collaborazione tra la Cooperativa “A Casa di Enzo”, il Comune e la SIS Roma punta a valorizzare le strutture sportive del territorio anche come luoghi di aggregazione e integrazione sociale.

Un’iniziativa che vuole trasformare il gioco in acqua in un’esperienza condivisa, partendo dal principio che ispira Progetto Splash: “Nello sport c’è spazio per tutti. Perché l’acqua è di tutti”.