Flash mob FdI contro la ciclabile in via dell’Aeronautica all’EUR: “Progetto dannoso per traffico e commercio”

byEmiliano Belmonte
16 Aprile 2026
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Ultimo aggiornamento il 16 Aprile 2026 by Emiliano Belmonte

Protesta di Fratelli d’Italia contro la nuova pista ciclabile in via dell’Aeronautica. Nella giornata di oggi si è svolto un flash mob organizzato da esponenti di FdI per chiedere lo stop al progetto previsto nel quartiere EUR, una delle zone più strategiche della Capitale.

A partecipare alla manifestazione la consigliera capitolina Francesca Barbato, insieme all’onorevole Luciano Ciocchetti, all’onorevole Marco Perissa e al consigliere del IX Municipio Gino Alleori.

“Via dell’Aeronautica è un’arteria strategica dell’EUR”

“Via dell’Aeronautica è una strada fondamentale che collega il terminal Laurentina con viale dell’Arte, nel cuore dell’EUR. Realizzare una pista ciclabile in questo punto è una follia”, ha dichiarato la consigliera capitolina Francesca Barbato.

Secondo Barbato, si tratta di una via altamente trafficata, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e servizi, frequentata quotidianamente da residenti e lavoratori.

“L’inserimento di una ciclabile in una strada già congestionata – ha aggiunto – comporterà la perdita di parcheggi e un aumento del traffico, con conseguenze negative anche sull’inquinamento”.

FdI: “Non siamo contro le ciclabili, ma servono progetti utili”

Sulla stessa linea l’onorevole Luciano Ciocchetti, che ha ribadito la posizione di Fratelli d’Italia:

“Non siamo contrari alle piste ciclabili in generale, ma contestiamo quelle realizzate senza una logica e senza benefici concreti per i cittadini. Il Biciplan del sindaco Gualtieri presenta criticità evidenti”.

Ciocchetti ha poi evidenziato come diversi interventi nel quadrante EUR-Torrino abbiano già creato disagi:

  • viale della Tecnica
  • viale Oceano Pacifico
  • viale Oceano Atlantico
  • viale Oceano Indiano
  • e ora via dell’Aeronautica

“Parliamo di strade con carreggiate ristrette, meno parcheggi e maggiori difficoltà per pedoni, commercianti e automobilisti. Serve un ripensamento generale”, ha concluso.

Impatto su parcheggi e attività commerciali

A sottolineare le criticità anche il consigliere del IX Municipio Gino Alleori:

“Basta osservare l’incrocio tra via dell’Aeronautica e via delle Montagne Rocciose per capire l’impatto del progetto: verrà eliminata una fila di parcheggi a pettine e il controviale sarà occupato dalla ciclabile fino a via dell’Arte”.

Secondo Alleori, questo intervento penalizzerà fortemente le attività commerciali della zona, riducendo la possibilità di sosta per clienti e residenti.

EUR, mobilità e ciclabili: cresce il dibattito

La protesta si inserisce nel più ampio dibattito sulla mobilità sostenibile a Roma e sulla realizzazione di nuove piste ciclabili nei quartieri periferici e semicentrali.

Fratelli d’Italia chiede una revisione complessiva del piano, sostenendo che le ciclabili dovrebbero essere realizzate in percorsi dedicati e non a discapito della viabilità esistente.

byEmiliano Belmonte
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