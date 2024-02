Fleximan a Ivrea: autovelox abbattuto nella notte sulla statale

Autovelox Distrutto lungo la Statale 26: Azione di Fleximan Eporediese

Fleximan Eporediese ha compiuto un’azione decisa nella notte, portando alla disattivazione di un autovelox lungo la statale 26 che conduce a Ivrea, nel Torinese. L’operazione ha visto la rimozione della postazione fissa posizionata lungo la strada in direzione Ivrea, proprio alle porte della città. Il palo che sorreggeva l’apparecchiatura è stato deliberatamente tagliato alla base e abbandonato nei campi adiacenti alla statale. Attualmente, le autorità locali stanno conducendo indagini per fare luce sull’accaduto.

Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale di Ivrea

La Polizia Locale di Ivrea è al lavoro per investigare sull’atto vandalico che ha portato alla distruzione dell’autovelox lungo la statale 26. L’azione, avvenuta durante la notte, ha destato l’attenzione delle autorità competenti, che stanno cercando di identificare i responsabili di questo gesto. Al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni riguardo ai dettagli dell’accaduto, ma le indagini sono in corso per far luce sulla dinamica dell’evento e individuare i colpevoli.

Reazioni alla Distruttiva Azione di Fleximan Eporediese

L’atto di distruzione dell’autovelox lungo la statale 26 ha suscitato diverse reazioni all’interno della comunità locale. Fleximan Eporediese ha dimostrato una determinazione senza precedenti nell’eliminare l’apparecchiatura di controllo del traffico, generando dibattiti e opinioni contrastanti tra i cittadini. Mentre alcuni potrebbero applaudire l’iniziativa come un atto di protesta contro i sistemi di controllo della velocità, altri potrebbero condannare l’azione come un gesto illegale e pericoloso. La vicenda rimane al centro dell’attenzione e continuerà a essere monitorata da parte delle autorità competenti.

