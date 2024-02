Foibe: Italia ricorda le vittime degli orrori disumani

Giorno del Ricordo: Celebrazioni a Trieste con la Premier Giorgia Meloni

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, una giornata dedicata alla memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo istriano. A Trieste, questa mattina, si sono tenute le celebrazioni con la presenza della premier Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri Tajani. La premier ha reso omaggio alle vittime al Monumento Foiba di Basovizza e alle 13 si è recata alla stazione centrale per l’inaugurazione del “Treno del Ricordo”. Durante la cerimonia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che negare o minimizzare quanto accaduto è un affronto alle vittime e un danno alla coscienza dell’Italia.

Giorgia Meloni: Onorare la memoria delle vittime delle Foibe

In occasione del Giorno del Ricordo, la premier Giorgia Meloni ha reso omaggio alle vittime delle foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Su Facebook, ha scritto: “Il 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, il mio pensiero va ai Martiri delle Foibe e agli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. L’Italia onora la memoria di chi fu vittima di quegli orrori disumani e non dimentica il dolore patito da chi fu costretto ad abbandonare la propria casa e la propria terra per amore dell’Italia”.

Matteo Renzi: Ricordare la tragedia delle Foibe

Anche l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha voluto ricordare la tragedia delle foibe e dell’esodo Giuliano dalmata. Su Twitter, ha scritto: “Oggi ricordiamo il massacro delle Foibe e l’esodo Giuliano dalmata, tragedia troppo a lungo negata e sepolta. Ricordiamo chi fu ucciso, massacrato e cacciato dalla propria terra dai partigiani titini per la sola colpa di essere italiano”.

Questo Giorno del Ricordo è un momento importante per onorare la memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano. È un’occasione per riflettere sulla storia e per non dimenticare il dolore e le sofferenze che molte persone hanno subito. È fondamentale che la verità su questi eventi venga riconosciuta e che si eviti di negare o minimizzare quanto accaduto. Solo così si potrà preservare la memoria delle vittime e garantire che simili tragedie non si ripetano mai più.

